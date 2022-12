Chebský kronikář znovu obhájil kvalitu své práce. Už potřetí v řadě

„Letos jsem s tím vůbec nepočítal, protože to je potřetí v řadě, co jsem na takový úspěch dosáhl,“ svěřil se kronikář, jehož kronika se neztratila ani na republikové úrovni, kde se dvakrát umístila na nejvyšším místě.

Výsledky soutěže O nejlepší kroniku Karlovarského kraje za rok 2021 byly slavnostně vyhlášeny v rámci 14. ročníku semináře kronikářů, který se konal v oranžerii Městské knihovny Ostrov.

„Soutěží se snažíme připomenout zásadní význam kronik a ocenit zodpovědnou, titěrnou a časově náročnou práci kronikářů. Právě jejich snahy a oddanosti si velice vážím, protože kroniky jsou v podstatě jediným historickým psaným dokumentem a pramenem, který obsahuje chronologicky seřazené události ze života města či obce. Všechny tyto informace poslouží i budoucím generacím,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Odbornou porotou, v níž zasedli ředitelé uměleckých organizací kraje a další odborníci, byla jako vítězná vybrána kronika města Cheb.

Soutěží se jednou za dva roky

Jindřich Josef Turek tak se svým druhým dílem chebské kroniky obhájil vítězství z posledního ročníku soutěže. Druhé místo obsadila kronikářka Jana Valvodová s kronikou obce Andělská Hora a třetí místo porota udělila Radce Popovičové za práci na kronice obce Dasnice.

Vítězové převzali ceny v podobě diplomů, finanční odměny, květin a dárkové tašky s upomínkovými předměty. Do soutěže, kterou Karlovarský kraj vyhlašuje jednou za dva roky již od roku 2004, bylo přihlášeno sedm kronik měst a obcí regionu. Hodnoceno bylo jejich grafické a výtvarné zpracování, přehlednost, forma psaní a způsob přikládání příloh.

„Já si myslím, že kronika je dobře graficky udělaná, je tam docela dost informací ohledně pandemie covidu, která Chebsko silně zasáhla, a i když je to smutné čtení, ty stránky mají silnou vypovídací hodnotu,“ naznačil důvody úspěchu autor.

„Mám z prvního místa ohromnou radost. Je to ocenění mé práce. Snažím se, aby kronika byla pro čtenáře atraktivní, to je od začátku můj záměr. Pro mne to je takové nakopnutí, úplně mne svrbí prsty, jak mám chuť se do něčeho pustit,“ svěřil se kronikář Turek s tím, že už má přichystanou titulní stránku pro rok 2022 a nyní dává dohromady seznam událostí, které chce v kronice zaznamenat. Schvalovat jej budou městští radní.

V rámci semináře se v Ostrově sešli nejen kronikáři, ale také starostové a místostarostové měst a obcí z regionu, kteří se o psaní kronik zajímají. V programu semináře nechyběly aktuální informace Pavla Andrše ze Státního okresního archivu Karlovy Vary, prohlídky kronik, prostor na diskuzi a prohlídka ostrovské městské knihovny.