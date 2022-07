Auto se při nehodě převrátilo a vzplálo. Řidič podlehl zraněním, žena uhořela

Nehoda se stala krátce před 16. hodinou. Hasičům někdo volal, že na silnici poblíž Kluše vidí hořící vůz.

„Automobil značky Škoda Octavia z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, najel na travnatou plochu a pokračoval v jízdě směrem k mostu. Tam najel na svodidla, přední částí narazil do zábradlí a poté spadl do koryta Radvanovského potoka,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Auto dopadlo do potoka z výšky zhruba pěti metrů, převrátilo se na střechu a začalo hořet. Hasiči po příjezdu na místo nalezli u vozidla osmdesátiletého muže, který podle informací portálu iDNES.cz vypadl z auta, protože nebyl připoutaný.

„Okamžitě jsme zahájili resuscitaci muže, kterého policisté přemístili do bezpečné vzdálenosti od hořícího automobilu. Pacienta jsme následně předali do péče záchranářů,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.

Seniora se ale zachránit nepodařilo, následkům zranění podlehl. Hasiči po uhašení vozu našli uvnitř ještě pětasedmdesátiletou ženu, která už nejevila známky života. Byla to manželka řidiče.

„Vozidlo se nacházelo pod mostním propustkem, proto ho bylo nutné po likvidaci požáru vyzvednout pomocí vyprošťovacího speciálu drážních hasičů. Zamezili jsme pak dalšímu úniku provozních kapalin do vodního toku pomocí sorpčních hadů. Zásahu se účastnilo celkem pět jednotek hasičů,“ doplnil Černý.

Policisté nyní příčinu a okolnosti tragické nehody vyšetřují. Zjišťují, zda za ni mohlo třeba deštivé počasí, ale pravděpodobněji spíše nevolnost nebo spánek řidiče. Více ukáže nařízená soudní pitva.