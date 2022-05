Ašské gymnázium je opět v hledáčku na zrušení. Školu nedáme, zní z města

„Je jasné, že nás to poškozuje. Když se takový návrh objevuje s železnou pravidelností každé čtyři roky, rodiče znejistí. Ale naštěstí výsledky našich žáků jsou v rámci možností na takové úrovni, že nám sem děti dávají. Vědí, že se o ně dobře postaráme,“ konstatoval ředitel Gymnázia Aš Petr Jelínek. Doplnil, že v Aši také funguje stabilní pedagogický sbor.

„Nervozita tu samozřejmě je, když se takové informace objeví, je jasné, že všichni znervózní. Přijde mi nelogické, že ve stejně velkých Mariánských Lázních se počítá s dvěma třídami gymnázia, třídou hotelovky a třídou obchodní akademie. Takže tam budou čtyři třídy a tady nula,“ poznamenal ředitel Jelínek.

Starosta Aše Dalibor Blažek potvrdil, že v rámci připravované optimalizace úředníci navrhli zrušit jedinou střední školu v kraji, a to právě ašské gymnázium. Podle Blažka, který zasedá i v radě kraje, kde má na starosti oblast správy majetku a investic, by však měl kraj usilovat o změnu celého školství, a to od předškolního až po vysokoškolské. A při tom úzce spolupracovat se starosty.

„Protože jestli se má pozdvihnout vzdělání v regionu, tak se to nestane kvůli zrušení osmiletých gymnázií, ale tím, že se začne se změnami na úplném začátku,“ řekl starosta a dodal, že Aš už v tomto směru podniká samostatné kroky. Město nechalo zpracovat studii, která by se měla věnovat reorganizaci základního školství. Pro město je kvalitní školství jednou z nejvýraznějších priorit, nikdo si proto nedovede představit, že by Aš o gymnázium přišla.

Starosta požaduje komplexní strategii

Návrh jako celek zatím neprošel ani přes poradní orgán kraje, výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který má k řadě navržených opatření zásadní výhrady.

„My jsme ho jen vzali na vědomí s tím, že se budeme věnovat jednotlivým tématům samostatně. Vyjádřit se k návrhu jako celku není možné, protože něco v něm je dobré, něco zas úplně mimo. Proto musíme vše probrat po jednotlivých bodech a ke každému se vyjádřit zvlášť,“ uvedl Petr Jelínek, který vedle toho, že vede ašské gymnázium, je rovněž členem výboru.

Zdůraznil, že návrh je jen ve fázi projednávání a úprav. Do vedení kraje se zatím nedostal. „Vzhledem k tomu, že se návrhy na optimalizaci oborové struktury s dopadem na ašské gymnázium objevují na stole poměrně pravidelně, byl bych rád, kdyby Karlovarský kraj nechal zpracovat komplexní strategii rozvoje školské soustavy nějakou nezávislou institucí. Ta se na problematiku školství nedívá pouze přes optiku volných židlí, ale například také z pohledu rozvoje a potřeb jednotlivých regionů. Je třeba docílit toho, aby se s gymnáziem v Aši trvale počítalo a nemuseli jsme řešit každé čtyři roky nápad některého z úředníků odboru školství,“ dodal starosta Blažek.