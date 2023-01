Po naučné stezce vedoucí „zemí nikoho“ mohou lidé procházet už deset let

V oblasti pod Dylení i před dobou totality žili lidé a stály kvetoucí vesnice. „Stezka přežila deset let, má velkou návštěvnost, je o ni zájem, a dokonce se zařadila mezi známé stezky v republice. Oblast se stala pěkným výletním místem, lidé o něm vědí a vyhledávají ho. Je to i díky památkové rezervaci v Doubravě, kde je řada historických chebských statků,“ konstatoval Jiří Maliňak ze spolku Život na Dyleň.

Naučná stezka je určená zájemcům o historii zaniklých míst a o přírodní zajímavosti horního a středního toku Stebnického potoka. Trasa naučné stezky, jež začíná v Lipové, vede romantickými divokými místy i oblastmi, kde po staletí žili lidé.

Končí u zaniklé chaty na severním svahu Dyleně. Je dlouhá celkem dvanáct kilometrů a má osmnáct zastavení. Pro méně zdatné turisty je určen menší okruh. Ten začíná v Doubravě a vede návštěvníky šestikilometrovou stezkou přes Kyselecký Hamr a Mýtinu.

Spolek hledá partnera, který by ho podpořil

Pro členy spolku je velkým překvapením, že při velké návštěvnosti nevznikají na vybudovaných dřevěných stavbách prakticky žádné škody. „Nezaznamenali jsme žádný vandalismus, naučné panely jsou dodnes funkční a čitelné. Horší ale je, že po deseti letech už dožívá chodník na Kyseleckém hamru a střecha nad pramenem, který tu vyvěrá,“ řekl Maliňak

Podle něho spolek už dva roky usiluje o výměnu střechy altánu, zatím však nenašel partnera či sponzora, který by nevýdělečný spolek podpořil. „Snad se nám to povede letos. Pomoci by nám mohl Karlovarský kraj částkou až 90 tisíc korun, zbytek se pokusíme získat od obce Lipová a od individuálních dárců,“ nastínil Maliňak.

Oblast Kyseleckého hamru je pozůstatek usedlosti s kovárnou, kde se vyrábělo zemědělské náčiní. V současnosti nese tento název i pramen místní kyselky. Spolek plánuje, že namísto dřevěné střechy vystaví nad altánem střechu s krytinou, která by měla životnost nejméně padesát let.

Dříve zapovězená oblast znovu ožila

„Ve špatném stavu je i dřevěný chodník. Ten už obnovovat nebudeme. Zkrátíme ho a dokud bude ještě nějaký materiál, tak jej opravíme. V budoucnu ale chceme vytvořit nový přístup k prameni a to dlážděnou kamennou cestou. Ta bude trvanlivější,“ doplnil Maliňak.

Podle jeho slov míří na stezku nejen turisté z Čech, ale stále více zájemců z Německa. Dříve zapovězená oblast Dyleně je dnes už protkaná cestami. Ze stezky Stebnický potok, která oficiálně končí u zaniklé chaty na Dyleni, už dnes lidé běžně pokračují do Německa, například do nedalekého lázeňského městečka Bad Neualbenreuth.

Vedle pravidelné údržby stezky, kácení náletové zeleně a sekání porostů bolševníku a křídlatky spolek pořádá pro širokou veřejnost pravidelné vycházky. Koncem roku se zde lidé scházejí například na populární Paličskou dvacítku. Tradiční turistické výšlapy po zaniklých usedlostech se tu konají rovněž o Velikonocích.