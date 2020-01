Karlovy Vary chtějí mít náplavku, vzniknout může přímo v centru města

Podle primátorčina náměstka pro investice Petra Bursíka (ODS) vedení magistrátu už téma probíralo, zatím ale nenašlo potřebnou shodu.



„Nyní má vzniknout jakási hrubá ideová studie. Dohromady dá jak nové myšlenky, tak další tři studie, které řeší dílčí úseky podél řeky Ohře v katastru Karlových Varů,“ uvedl.

Zároveň dodal, že by zástupci radnice rádi prostřednictvím náplavky zpřístupnili území mezi Tuhnickou, neboli Plynárenskou lávkou a Chebským mostem. Šlo by zhruba o 1,7 kilometru dlouhý úsek. „Zatím je to ale v plenkách, takže k tomu ještě detaily říci neumíme,“ doplnil náměstek.

Mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem je poměrně rušno už nyní. Zejména pokud je hezké počasí, lidé tam vyrážejí na procházky, cyklisté tudy zase míří do centra či z centra města a cestu si podél Ohře krátí i pěší, kteří nechtějí jezdit městskou hromadnou dopravou.

Tamní trasa by se navíc měla dočkat nového povrchu a navázat na připravovanou propojku mezi Tuhnickou lávkou a meandrem. Cyklostezka se v tomto území nachází i na druhém břehu. Na tom pravém náplavku mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem plánovalo už předchozí vedení Karlových Varů.

Podle bývalého primátora a nyní opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA) mělo jít o relaxační a rekreačně zábavnou zónu, jejíž vznik měl korespondovat s konceptem zástavby území dolního nádraží. „Tedy je to myšlenka již existující a z mého pohledu pro Karlovy Vary velmi důležitá, celý tento břeh je pro tento účel ideální,“ uvedl Petr Kulhánek.

Nápad podporuje i opozice

Vzniku náplavky u Ohře se nebrání ani opoziční Piráti. Předseda zastupitelského klubu Jindřich Čermák řekl, že s kolegy vítají aktivitu, která by zkultivovala prostředí nacházející se vlastně v samém srdci města.

„Potenciál prostoru od Chebského mostu po Plynárenskou lávku je obrovský a už nyní je oblíbeným místem aktivit volného času. Sami máme z pořádání akcí v prostoru pod Chebským mostem zkušenosti, že lidé tam rádi chodí a vnímají to jako přirozené místo odpočinku,“ uvedl.

Piráti budou podle něj jakékoli plány pečlivě sledovat. „Věříme, že vedení nebude ignorovat hlasy a návrhy veřejnosti a zapojí ji do změny území. Aby se, jak je v Karlových Varech běžné, nenaplnil okřídlený citát: ‚Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky‘,“ řekl.

Téma náplavky začali lidé v Karlových Varech probírat s vedením radnice už loni, a to prostřednictvím tradičního městského fóra. Z něj vzešla šestnáctka největších problémů v Karlových Varech, jejichž vyřešení by bylo podle účastníků debaty základním předpokladem pro zvýšení kvality života ve městě. Tato témata pak nechala radnice ještě ověřit anketou.

„Do ankety se zapojilo celkem 419 respondentů, 21 z nich však odevzdalo neplatný anketní lístek,“ informovala tehdy o počtu hlasujících mluvčí magistrátu Helena Kyselá. Výsledky ankety pak zúžily okruh do deseti témat, přičemž náplavka u řeky Ohře obsadila šesté místo.