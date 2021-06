Ženu na procházce s kočárkem povalil do křoví, nechtěla mu koupit cigarety

Incident se odehrál minulé úterý odpoledne. Osmadvacetiletá žena se s dítětem vydala na procházku, když jí volal její expartner a otec miminka, že se s ní chce sejít a něco vyřešit. Dohodli se tedy, že se potkají.



„Její o dva roky starší bývalý přítel k ženě přistoupil a požadoval zakoupení cigaret a následně vydání finanční hotovosti. Žena jeho požadavku odmítla vyhovět se slovy, že žádné peníze nemá. Tomu muž nechtěl uvěřit a chtěl po ní ukázat peněženku, přičemž ji vulgárně urážel,“ popsala událost krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

Žena se s ním dál nechtěla vybavovat a snažila se odejít. V tu chvíli ale do jejího expřítele vjel vztek, povalil ji do křoví a začal ji bít pěstmi a kopat do ní. Snažil se ženě také vzít tašku zavěšenou na kočárku.

„Napadená se mezitím zvedla ze země a o tašku se s ním začala přetahovat. V tu chvíli jí na pomoc přiběhli náhodní svědci. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici,“ uvedla Valtová. Podle informací iDNES.cz nebyla zranění nijak vážná, žena měla drobné hematomy na hlavě a na krku.

Útočník pak s nepořízenou odešel, žena tašku uchránila. Ihned zavolala na policii a vše nahlásila. Karlovarští kriminalisté jejího bývalého partnera nyní obvinili z loupeže a výtržnictví. Soudce ho poslal do vazby.

„V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži až deset let vězení,“ doplnila k případu mluvčí.