Není tu jediný německý pacient, oponuje chebská nemocnice náměstkovi

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý spolu s šéfem resortu nemocnici minulý čtvrtek navštívili. V nedělních Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi se pak Černý nechal slyšet, že problémů v zařízení je víc, například nedostatek personálu, ale i jiné věci.



„V chebské nemocnici leží relativně velký počet německých občanů, kteří by měli být odesláni do Německa, a to se neděje,“ uvedl Černý.



Podle mluvčího Podrackého se však aktuálně v Chebu neléčí jediný německý covid pozitivní pacient.



„V tuto chvíli to pravda není. A i v předchozím období to nebyl žádný masivní počet. Pokud v chebské nemocnici dříve takoví pacienti byli, bylo to v řádu jednotek,“ upřesnil Podracký.

Jak přitom zmínil, ani přeprava pacienta do zahraničí není komfortní.



„Je pravda, že je problém s převozem, u přesunu zahraničních pacientů je třeba zkoordinovat českou a německou přepravní službu. Protože není možné, aby sanita z Chebu jela například do Regensburgu a nebo obráceně, většinou se zahraniční pacienti překládají ze sanity do sanity právě na hranicích. Je to složitější na koordinaci a ani pro pacienta to není komfortní,“ řekl Podracký. „Rozhodně to není tak, že by chebskou nemocnici blokovali němečtí pacienti,“ ujistil.

Připomněl také, že Česká republika je navíc členským státem EU a jakýkoli občan členského státu má tedy u nás nárok na péči na úrovni občana Česka. „Jakékoli dělení na naše a cizí pacienty je pro nás neakceptovatelné,“ dodal Podracký.

Převozy řešíme denně, říká nemocnice

Náměstek Černý také chebské nemocnici vytkl, že nedostatečně komunikuje s národním dispečinkem lůžkové péče. I to Podracký odmítá. Krajská koordinátorka podle něj řeší převozy s národním centrem denně už několik týdnů.

K převozu pacientů z přetížené nemocnice v Chebu do blízkého Německa vyzval vládu mimo jiné Karlovarský kraj, vznikla i petice obyvatel.

„Primář Stanislav Adamec mi potvrdil v SMS zprávě, že žádní němečtí pacienti zde neleží,“ uvedl na facebookových stránkách iniciátor petice chebský advokát Libor Dušek.



Ten také rozporuje další tvrzení náměstka Černého, že by německé nemocnice mohly přijmout maximálně desítku českých pacientů, protože samy jsou na hranici kapacity.

Jenže mapa vytížení intenzivních lůžek v Německu hovoří jinak. Rezervní kapacita intenzivních lůžek se v Sasku pohybovala v pondělí ve výši 25,7% a v Bavorsku ve výši 15,6%. V OVM přitom z úst náměstka Černého zaznělo, že volných lůžek je v německých zemích jen od devíti do šestnácti procent, přičemž v celé České republice to je prý kolem devatenácti procent.

Situace v nemocnici Cheb je týdny vypjatá. Podle Podrackého prošlo za leden zdejším oddělením ARO 50 pacientů, před covidem to bylo okolo 160 pacientů ročně. I lůžka JIP jsou přetížená. Běžně je na nich asi 25 lidí měsíčně, v lednu to však bylo 61 pacientů.

Ministerstvo v pátek organizovalo převozy 25 lidí z Chebu a Sokolova sanitkami do nemocnic v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji. Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného a ministra vnitra Jana Hamáčka se k převozům využívají také vrtulníky.