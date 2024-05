Unikátní hrob z doby halštatské pod Vladařem vydal jantarové tajemství

„O nálezu jsme dostali informaci na začátku loňského listopadu,“ uvedl archeolog Jiří Klsák. Už 6. listopadu se naplno rozjel průzkum lokality. Skončil 14. března letošního roku.

Nalezené předměty pomohly datovat hrob do halštatské doby, přibližně kolem roku 500 před naším letopočtem. „Nálezy napovídají, že šlo o pohřeb elitního jedince té doby,“ uvedl Klsák.

Samotné kosterní pozůstatky se ovšem nedochovaly. „Může za to agresivní půdní prostředí,“ vysvětlil Klsák s tím, že kvůli chybějící kostře nelze určit, jakého byl mrtvý pohlaví či jak byl starý. Poloha nálezů naznačuje, že tělo bylo pohřbené s nohama směrem k severu.

„Teoreticky by se ještě v materiálu přivezeném z naleziště mohly najít zbytky zubů,“ podotkl Milan Metlička, pracovník Západočeského muzea v Plzni. Ten společně s kolegy pracuje na konzervaci nálezů.

Podobné objevy z halštatské doby jsou podle jeho zkušeností spíš výjimečné. „Srovnatelných hrobů je v Česku přibližně deset. Množstvím nalezených jantarových předmětů je ovšem ten od Močidlece vůbec nejbohatší,“ naznačil Metlička.

Vladař dlouho zájmu archeologů unikal

Právě nalezené jantarové a bronzové artefakty ovšem napovídají, že pohřbený měl v rámci Evropy dobré obchodní vztahy. „Jantar pocházel nejspíš z Pobaltí. Při jeho konzervaci spolupracujeme s odborníky z Litvy. Bronzové zrcadlo, které se v hrobu rovněž našlo, je pak zřejmě ze severu Itálie,“ konstatoval Metlička.

To, že se komorový hrob našel v takřka neporušeném stavu, je podle archeologů dané překryvem dvěma vrstvami kamenů. „Ty zabránily jeho rozorání v moderní době,“ vysvětlil Klsák. Muzeum Karlovy Vary nálezy vystaví po skončení konzervačních prací, které mohou trvat přibližně rok.

Nález hrobu úzce souvisí s lokalitou kolem vrchu Vladař. „Ta byla dlouho na periferii zájmu archeologů, i když průzkum ze šedesátých let naznačoval, že mohla být dlouhodobě osídlená. To potvrdily až aktivity z počátku 21. století. Na pracích se vedle karlovarského muzea a občanského sdružení Vladař podíleli i odborníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR či katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Výzkumy prokázaly osídlení přibližně v období od 1400 let před Kristem do změny letopočtu.