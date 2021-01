Nové nádraží v Chodově bude blíž k městu, místo starého vznikne parkoviště

„Výstavbou nové budovy dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a úrovně kultury cestování. Konkrétně půjde o vybudování bezbariérového přístupu do budovy, WC pro imobilní občany a vytvoření výraznějšího propojení na navazující druhy dopravy,“ uvedla za Správu železnic mluvčí Radka Pistoriusová.



Nová železniční stanice bude jednopatrová a částečně zapuštěná v okolním terénu.



„Nejsem architekt, ale z mého pohledu je projekt zdařilý,“ komentoval návrh podoby nového nádraží starosta Chodova Patrik Pizinger.

Podle jeho názoru Správa železnic respektuje to, na co vedení města upozorňuje už delší dobu. „Po peronizaci se nástupní místo posunulo blíže k centru města. Stávající budova je tak pro cestující zbytečně daleko. Nová tento stav reflektuje,“ řekl Pizinger.

Osud dosluhujícího nádraží je zpečetěný. Po dokončení nové budovy ho čeká demolice. Na jejím místě vznikne parkoviště pro výlukovou autobusovou dopravu.



„Stát nám sice objekt nabídl, ale jeho využití by bylo omezené. Například by zde nemohlo být bydlení kvůli tomu, že se dům nachází v ochranném hlukovém pásmu železnice,“ naznačil starosta.

Navíc je stav budovy nad síly města. To ovšem muselo vhledem k záměru Správy železnic přeházet investiční priority. Neplánovaně se tak na seznamu investic pro letošní rok dostala úprava Nádražní ulice, respektive vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení.

Podle mluvčí Správy železnic se úprav dočká i nedořešené okolí nové výpravní budovy. „Pro cestující se stane důstojným veřejným prostorem. U budovy například vznikne nové parkoviště P + R pro 28 vozidel, stání pro motocykly a stojany pro jízdní kola,“ naznačila Pistoriusová.

Dvě nádraží už jsou hotová

Správa železnic v loňském roce dokončila v regionu rekonstrukci dvou nádražních budov a vybudovala jednu zbrusu novou železniční zastávku. Rekonstrukce se dotkla objektů ve Stráži nad Ohří a Tršnici. Oba byly součástí někdejší Buštěhradské dráhy Praha – Kladno – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb. Obě budovy slouží svému účelu od konce 19. století.

Náklady na opravu budovy ve Stráži nad Ohří představovaly osm milionů korun.



„Projekt vrchního inženýra Antonína Königa za léta své existence prošel změnami stejně jako vlastní železniční stanice. V souvislosti s dokončením opravy Správa železnic připravuje otevření původní čekárny, která bude dálkově monitorována,“ uvedla Nela Friebová z tiskového odboru Správy železnic.

Nádraží v Tršnici se do dneška dochovalo bez necitlivých stavebních zásahů. Vdechnout budově nový život vyšlo Správu železnic na 11 milionů korun.



„V Tršnici dojde v blízké době také k peronizaci nástupišť v rámci připravované rekonstrukce traťového úseku Tršnice – Cheb,“ doplnila mluvčí Nela Friebová.

Zbrusu novou zastávku pak cestující najdou na trati z Karlových Varů do Mariánských Lázní v těsném sousedství areálu KV Areny, po níž také zastávka dostala jméno. Podle náměstka ředitele Stavební správy západ Petra Koláře je to první novinka za řadu let.



„Každá nová zastávka je dobrá. Jak pro nás, tak pro dopravce, ale hlavně pro cestující,“ zdůraznil. Nová zastávka vyšla na 19 milionů korun.