Nadace pro nadané žáky naletěla pochybnému fondu, bude vymáhat miliony

„V roce 2018 jsme do svěřenských fondů IPC investovali volné finanční prostředky, protože tehdejší rozpočet nadace s nimi nepočítal. A aby jen tak neležely, chtěli jsme je nějak zhodnotit. Upsali jsme je na pět let a každý rok jsme získávali velmi slušný výnos, který se následně investoval do žáků a na různé projekty do škol. Po čtyřech letech poslala nadace firmě výpověď a hned nato kauza začala,“ popsal bývalý starosta města Cheb a současný předseda správní rady nadace Zdeněk Hrkal (ANO).

Podle člena správní rady nadace Milana Kůtka (VPM) se v současné době nedá říct, že by o své peníze nadace definitivně přišla. „Do konkurzu jsme se s pohledávkou řádně přihlásili, všechny právní kroky jsme udělali, a pokud budeme mít štěstí, můžeme většinu peněz vymoci. Takže o kolik peněz jsme přišli, to se v tuto chvíli přesně říct nedá. Těch věřitelů je hodně, vyřízení celé záležitosti nějaký čas ještě potrvá,“ vysvětlil Milan Kůtek.

Dodává, že v době, kdy se o zhodnocení peněz rozhodovalo, měla správní rada z velké části jiné složení než dnes. Předsedou však stejně jako nyní byl Zdeněk Hrkal.

„To, že tehdejší správní rada vložila do svěřenského fondu tři miliony korun, bylo asi míněno dobře. Jiná otázka je, jestli bylo rozumné investovat celou částku do jednoho fondu. Nicméně je pravda, že několik let vše fungovalo v naprostém pořádku. Nebyl tam ani náznak, že by se k něčemu schylovalo. Zpráva, že IPC krachuje, přišla jako blesk z čistého nebe,“ doplnil.

Redakce se k situaci chebské nadace pokusila získat vyjádření společnosti IPC, jediné dohledatelné kontaktní telefonní číslo se však hlásí jako neexistující. Případ kolem IPC je v posledních letech už několikátou kauzou podvodných investic se škodami ve stamilionech.

V souvislosti s kauzou plánuje Cheb zásadní změny statutů všech městských nadací a nadačních fondů. Jak uvedl chebský starosta Jan Vrba (ANO), veškeré právní dokumenty nadací jsou z 90. let a současným požadavkům už neodpovídají. „Problém je nesmírně právně komplikovaný. My napřed musíme vyřešit obsazení nadací a teprve potom musí nové obsazení schvalovat nové statuty. A já předpokládám, že už budou takové, aby takovéhle věci eliminovaly,“ konstatoval starosta.

Podle svých slov nevěřil vlastním očím, když situace kolem nadace Schola Ludus vyplula na povrch. „Když to tak řeknu, tak se celá správní rada tehdy nechala oblbnout nějakým rádoby investičním poradcem. Zastupitelé se tím zabývají. Iniciovali, aby v nadaci proběhl i audit, abychom věděli, jak na tom jsme, jestli už ta pohledávka není marná. Teď je potřeba, aby se v těch institucích lépe vymezily pravomoci, aby v nich seděli skuteční odborníci. Tomu se nyní musíme věnovat,“ dodal starosta Vrba.

Nadace Schola Ludus vznikla 21. srpna 1992. Byla založena společně městem Cheb a chebským rodákem Hansem Novotnym, který vznik nadace podpořil štědrým finančním darem. Novotny se v Chebu narodil, po válce však spolu s rodiči musel odejít. Cílem nadace je napomáhat rozvoji výuky a vzdělanosti, podporovat dosahování mimořádných výsledků při výuce a studiu, rozvíjet aktivity a hodnoty, které jsou v souladu s jejím zaměřením.