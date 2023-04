Expozice v bývalé textilce vypráví příběhy soužití v česko-německém pohraničí

Je unikátním obrazem dějin česko-německého soužití v regionu. „Prohlídka začíná v Dolní věži promítáním asi patnáctiminutového filmu, pak si můžete prohlédnout exponáty a postoupit do dalšího patra,“ radí Doris Bigasová, vedoucí plesenského infocentra, kudy se na prohlídku vydat.

Pád železné opony i Paměť národa

Expozice je multimediální, obrazové dokumenty na obrazovkách doplňuje vyprávění pamětníků nebo historiků z reproduktorů a jejich slova pak potvrzují dokumenty a předměty v expozici. Ať už v části věnované německým obyvatelům, válečným či poválečným událostem.

Ve spojovací chodbě mezi Horní a Dolní věží je k vidění expozice Pád železné opony, nádvoří za objektem momentálně patří panelům expozice Paměť národa Karlovarského kraje. Ze spojovací chodby zamíří návštěvníci do Horní věže, kde jsou další výstavní prostory. Dolní věž je bezbariérově přístupná díky výtahům.

Zemětřesení lze zažít na vlastní kůži

Z atria u recepce se návštěvníci dostanou ke geologické části expozice, kde se dozví zajímavostí také o místních zemětřeseních. Animovaný film promítaný na široké zdi nejen zábavnou formou ukazuje historii regionu až do roku 1999, kdy skončila výroba v továrně, ale taky ona zemětřesení. Kdo se posadí na dlouhou lavici, zažije ho doslova na vlastní pozadí.

„Celou expozici pak umocňuje její umístění do prostor bývalé továrny. Expozice v Plesné je až do června přístupná od 10 do 16 hodin vždy v pátek, sobotu a v neděli. O prázdninách je otevřeno i ve čtvrtek. Při plánování výletu počítejte s dvouhodinovou dobou prohlídky,“ dodal Doris Bigasová.