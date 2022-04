Aš chce přilákat chybějící lékaře, použije na to peníze z hazardu

Program má za cíl nejen získat do Aše nové odborníky, ale rovněž podpořit ty stávající. Z městského rozpočtu by k tomu účelu mělo mířit půldruhého milionu korun ročně. Radní navrhují takto využít peníze, které městu plynou jako výnos daně z hazardu.

„My jsme už dříve lékařům nabízeli různé benefity, aby si otevřeli praxi právě tady. Jenže až nyní máme zpracovaný komplexní motivační program, v jehož rámci bychom mohli nově příchozím lékařům nabídnout řadu pobídek, na nichž by se shodli všichni zastupitelé. Chceme také podpořit i obvodní lékaře, stomatology a další specialisty, kteří to tady s námi táhnou už roky. Proto jsme zařadili do programu i je a jednou za pět let jim nabídneme 100 tisíc korun na dovybavení či modernizaci ordinací,“ uvedl ašský starosta Dalibor Blažek.

Pokud zastupitelé nový motivační program schválí, město využije z celkové částky milion korun jako příspěvky na vybavení a přístroje, zbytek poslouží na benefity přímo pro lékaře.

„Nově příchozí by získali příspěvek na vybavení ordinace v maximální výši 200 tisíc korun s tím, že by se zavázali pracovat v Aši pět let. Odborné ambulance by přitom mohly ve městě působit i jeden den v týdnu. Důležité je, že by lékaři byli pro pacienty k dispozici přímo v místě. Proto jsme v té souvislosti začali uvažovat o sdílených ordinacích. Chceme, aby zde byl vhodný prostor s počítačem, kam by lékař mohl v domluvený den přijít, přihlásit se pod svým heslem a začít ordinovat,“ nastínil starosta.

Další formou příspěvku by byla podpora při koupi specifických diagnostických přístrojů. Lékař by mohl získat od města až polovinu pořizovacích nákladů, maximálně však půl milionu korun. Ovšem jen tehdy, pokud jde o přístroj, který není na Ašsku k dispozici a bude zde využíván nejméně pět let.

Benefity pro lékaře

Jako benefit by město novým lékařům hradilo po dobu jednoho roku provozní náklady ordinace v plné výši, v dalším roce polovinu nájmu a spotřebované energie, ve třetím roce pak pětinu.

„Plánujeme vybudovat dvě nebo tři moderní ordinace v rámci rekonstrukce bývalé střední průmyslové školy, chceme připravit pro lékaře byty. Ale je pravda, že dnes už zvažujeme, že pro ně postavíme atriové domky, protože sami lékaři přiznávají, že do bytů se jim moc nechce,“ prozradil starosta.

Ten se vedle toho snaží jednat i s největší zdravotní pojišťovnou o navýšení kapitačních plateb. „V Aši máme hodně lékařů, kteří tu sice bydlí, ale pracují jinde. Buď dojíždějí do lázní, nebo do Německa. A my jsme nyní začali jednat s VZP o tom, zda by bylo možné podpořit lékaře v příhraničí právě formou zvýšení kapitačních plateb,“ vysvětlil starosta. To by podle jeho slov zvedlo motivaci lékařů a zároveň by byly vyšší i šance, že v regionu zůstanou.

„Pojišťovna by měla zohlednit, že lidé v Aši přispívají do systému úplně stejně, jako lidé například v Praze. A že ten dopad je tady naprosto jiný. Vláda navíc schválila regionální strategii rozvoje, v níž se rovněž píše o finanční podpoře lékařských ordinací. Takže my vlastně chceme jen to, aby se naplnil vládou schválený dokument,“ dodal starosta Blažek.