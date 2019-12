Nová lávka přes Ohři ve Svatošských skalách bude hotová v říjnu

„Do zadávacího řízení na lávku přes Ohři se přihlásily dvě společnosti. Předpokládaná cena byla 23,3 milionu včetně DPH, nejlevnější nabídka činila 23 milionů 189 tisíc korun. Kritériem byla cena,“ informovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.



Vítěz má podle smlouvy na stavbu deset měsíců. Nová lávka by tak mohla být hotová přibližně v říjnu příštího roku. Kraj na ni dá peníze ze svého rozpočtu.

Dřevěná lávka, která patří Lokti, by měla ve Svatošských skalách zůstat i nadále. Jak ale před časem uvedl starosta Petr Adamec, Loket by s její opravou potřeboval pomoci.

„Město je bohužel v tak složité finanční situaci, že vůbec nevíme, kdy přijde most na řadu. Bez dotačních prostředků ho určitě nebudeme schopni opravit,“ uvedl.

Podle krajského radního pro regionální rozvoj Josefa Janů zatím žádná oficiální jednání s Loktem o rekonstrukci mostu nezačala. Počítá ale s tím, že věc začne řešit.

„Je to v podstatě technická památka a ideální by bylo sehnat na ni nějaké fondové peníze. To by byl ideální stav, dotváří tam prostředí, atmosféru. Budeme se maximálně snažit, ale uvidíme. V každém případě není naším cílem lávku zbořit,“ ujistil.

Stávající most pravidelně kontroluje statik s tím výsledkem, že jeho provoz je na hraně. „Největší nevýhoda je, že se ukotvení lávky nachází ve skále, a je tím pádem těžko sledovatelné. Takže to, co je vidět, to se opravuje. Co je ve skále se odhaduje,“ vysvětlil Josef Janů.

Karlovarský kraj získal pozemky pro stavbu nového díla bezplatně, a to po dvouletém vyjednávání s předešlým majitelem, kterým byla Česká pošta. Součástí je i hojně navštěvovaný rodinný areál ve Svatošských skalách.

„Převzali jsme vše i se závazky, ale pořád nedošlo k fyzickému předání. Neustále se ptám, kdy k němu dojde,“ konstatovala Mračková Vildumetzová.

Podle ní se současný nájemce stará o areál velice dobře a investoval do něj už řadu vlastních peněz. Kromě toho, že tam vyrážejí rodiny s dětmi, v něm funguje třeba také lesní školka a kraj by areál rád dále rozvíjel.

K tomu ale potřebuje právě jeho fyzické předání, po němž by měla následovat inventarizace. Podle Josefa Janů bude sloužit také cyklistům, kteří v něm najdou potřebné zázemí.