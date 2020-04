Náklaďáky prověřily odolnost mostu v Karlových Varech. Přežil to jen taktak

Škarohlídi se těšili na okamžik, kdy se most pod tíhou zhroutí, optimisté věřili, že je dostatečně odolný.



Most přes Chodovský potok je relativně novou stavbou. Dodavatel ji dokončil přibližně před dvěma lety. Už za tak krátkou dobu ovšem nese stavba znaky toho, že s ní něco není v pořádku. Most je jednoduše prohnutý. Pokud po něm přejedete autem, zaregistrujete jeho zhoupnutí.

„Je prověšený o 96 milimetrů,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Bursík, který si ojedinělou podívanou nenechal ujít. „Co vím, je to první zatěžkávací zkouška mostu v Karlových Varech,“ vysvětlil. Opomenul ovšem událost z roku 1968, kdy neoficiální zatěžkávací zkoušku nepřežil nedaleký Dvorský most. Povolil pod tíhou tanků spřátelených armád v srpnu 1968.

„Kdyby dnešní zatěžkávací zkouška dopadla stejně, máme aspoň po starostech, jestli most opravovat, nebo postavit nový,“ pokrčil rameny náměstek. Bylo na něm ale vidět, že představa toho, že by po mostu zbyla jen zející tmavá jáma, mu není zrovna příjemná. „To bychom teď zrovna nepotřebovali,“ vyjádřil své obavy.



Čas pro těžkou vozbu

Pátek, půl jedenácté večer. Pracovníci společnosti Pontex, která má zatěžkávací zkoušku na starosti, zastavují dopravu v ulici Kpt. Jaroše. Zdánlivě se nic neděje. Tedy až na ty dvě podivné postavy se svítící tyčí a přístrojem, které pobíhají zdánlivě chaoticky po mostě.

„Určují bod 0,“ vysvětlil šéf celé akce. Bod 0 ovšem není křížek na silnici, ale stav mostu za absolutního klidu. Tedy kdy jeho konstrukci rozechvívá snad jenom vítr.

Když po půlhodině proměřování zahlásili měřiči „hotovo“, přišel čas na těžkou vozbu. Tu obstaraly čtyři těžkotonážní čtyřnápravové náklaďáky s pořádnými porcemi čediče na korbě. Každý z vozů vážil 32 tun. Jejich řidiči pojali zatěžkávací zkoušku tak trochu jako piknik. Z doprovodné dodávky proto vyndali cestovní ohniště, hromádku dřeva a hlavně buřty, které se za chvilku nad ohněm rozvoněly.

Vozidla opatrně najela na most

Příkaz k odjezdu je donutil usednout za volanty a začít velice opatrně najíždět na most. Zastavit museli na centimetr přesně. Jeden, dva, tři… V okamžiku, kdy čtvrtý náklaďák nacouvával na most, se asi všem skoro zastavil dech. Řada z přihlížejících očekávala zvuk trhané oceli a drceného betonu, ostatní se modlili za ticho.

Ani po řadě minut, kdy 128 tun prověřovalo odolnost mostu, nic nenasvědčovalo tomu, že by se most měl poroučet do koryta potoka. Ani po třičtvrtěhodině, kdy odborníci z Pontexu znovu důkladně proměřili celou konstrukci, se na tomto stavu nic nezměnilo. Mostu dokonce věřili natolik, že si troufli vlézt i pod něj a sledovat měřící zařízení. „Já bych tam tedy nevlezl,“ přiznal nejeden z přihlížejících.

Most to ustál, ale…

I po zatěžkávací zkoušce tak most zůstal tam, kde stál doposud. Jeho zpřažená ocelovo-betonová konstrukce tíhu mnoha tun zvládla, ovšem první čísla naznačují, že jen taktak! „První výsledky naznačují, že stav mostu je vyhovující, ale hraniční,“ popsal předběžné výsledky zkoušky náměstek primátorky Petr Bursík. Než se rozhodne, co dál, budou se podle něj muset potkat ještě autorský dozor stavby a její projektant. „S nimi budeme řešit, co dál,“ doplnil Bursík.

Ve hře jsou dvě varianty. Ta optimističtější předpokládá, že most půjde opravit. Pokud ano, firma dostane vozovku zpět do roviny a pomocí uhlíkových komponentů most zafixuje. Pokud se ale ukáže, že to nejde, přijede bagr a most jednoduše zbourá. A firma postaví nový.

Pro město může být útěchou, že tyto práce nepůjdou z jeho rozpočtu. Oprava, případně stavba nového mostu by totiž byla součástí reklamačního řízení. Přesto ale radnice musela nějakou tu korunu pustit na zatěžkávací zkoušku. Ta stála více než 150 tisíc korun