Další karlovarské mosty čeká důkladná diagnostika za desítky milionů

„Jsou to mosty, které vnímám z hlediska dopravy jako nejzásadnější. Projít musejí velkou diagnostikou,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.



Kromě těchto staveb se magistrát podívá také na další dvě v lázeňském území. První je Festivalový most mezi Lázněmi I a Grandhotelem Pupp, druhým je Lázeňský most mezi Vojenským ústavem a Lázněmi III. Další opravy čekají navíc most Kpt. Jaroše v městské části Dvory, a to kvůli reklamačnímu řízení.

„Dodavatelská firma má do konce ledna přinést varianty, jakým způsobem to řešit. Předpokládám, že reklamační řízení začne v momentě, kdy to umožní klimatické podmínky,“ informoval Bursík.

Na podzim by podle něj mohla začít také plánovaná oprava Dvorského mostu. Radnice by ji chtěla vyřešit takzvaným žlutým FIDICem, což je způsob, kdy jdou veškeré záležitosti za zhotovitelem. „Vnímáme to z hlediska časového a ekonomického jako nejrychlejší,“ řekl náměstek.

Stejný způsob zvolilo v Karlových Varech i Ředitelství silnic dálnic (ŘSD), když opravovalo Doubský most. Společnost, která se do zakázky pustila, vyřizovala také všechna potřebná povolení.

Bursík řekl, že se vedení radnice u ŘSD inspirovalo. Odhadní cena nového mostu je 120 milionů, změnit ji ale může soutěž. Radnice předpokládá dokončení díla v roce 2021.

Stav Chebského mostu je lepší, než se čekalo

Hotová už je navíc loňská diagnostika Chebského mostu. Zpracovatel přednese výsledky na únorovém zastupitelstvu. „Stav je lepší, než se předpokládalo, ale je tam ale,“ naznačil náměstek.

Rekonstrukce mostu, na kterou budou dohlížet památkáři, má podle něj tři možné varianty. Na území krajského města se nachází celkem 47 mostů a 27 lávek, které patří Karlovým Varům. „Pak jsou tady samozřejmě ještě ty, které v majetku města nejsou. Těch ale moc není,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Podle vedení radnice jsou karlovarské mosty dlouhodobě podfinancované.

„Propočítávali jsme to a v minulosti se do nich investovalo jen pár tisíc korun,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferková. Od roku 2008 do roku 2019 do nich šlo podle radních 3,5 milionu korun, s tím, že v roce 2019 to bylo asi 1,2 milionu korun, tedy zhruba třetina peněz. Stejné potíže přitom trápí i jiná krajská města v České republice.

„Po tom, co se stalo s Trojskou lávkou a mostem v Janově, nastala celoevropská panika. Teď města zjišťují, v jakém jsou mosty stavu, z toho vypadávají čísla a ukazuje se deficit jednotlivých obcí,“ podotkl náměstek Bursík.

Diagnostika Chebského mostu