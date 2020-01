Ve Varech brzy začne oprava Mlýnské kolonády, zbývá podepsat smlouvu

V pseudorenesanční Mlýnské kolonádě, kterou čeká obnova, mohou lidé najít celkem pět minerálních pramenů.

Rekonstrukci bude mít na starosti firma OHL ŽS z Brna, která památku opraví do sedmnácti měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

„U Mlýnské kolonády žádáme o dotaci ve výši zhruba 85 procent uznatelných nákladů z Integrovaného programu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

O zakázku se přihlásili dva zájemci, přičemž hlavním kritériem byla cena. Ta je nakonec o dvacet milionů vyšší, než byly původní odhady.

Podle radních je na to ale městský rozpočet připravený. „Nutno podotknout, že navýšení asi souvisí s velkým rozsahem restaurátorských prací,“ uvedl primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek.

Kamenná kolonáda je významnou stavbou nejen kvůli léčivým schopnostem tamních pramenů, ale také turistickým místem i dokladem dobové architektury.

Cílem projektu je dílčí obnova a drobné opravy, které zamezí pokračující degradaci kolonády. Počítá s odstraněním stavby laboratoře, rekonstrukcí poškozených prvků a doplněním nové vyhlídkové terasy na vývěry.

Podle projektu je kolonáda členěná na čtyři stavební objekty. První se týká památky samotné a zahrnuje například úpravu orchestřiště, repasování oken a dveří či opravy střechy.

Druhá část zahrnuje podzemní prostory včetně sanace a úprav za kolonádou. Třetí řeší mimo jiné sanace skalní stěny či úpravy jímacích objektů a podskalního prostoru, poslední se zaměřuje na vyhlídkovou plošinu v zadním traktu.

Současné kamenné kolonádě, která je kulturní památkou od roku 1958, předcházela jiná dvě díla. Nejprve šlo o dřevěnou promenádní halu vystavěnou v letech 1792 až 1793, v roce 1811 ji nahradila dřevěná empírová kolonáda Nového pramene postavená drážďanským stavitelem Johannem Augustem Giesselem.

Zítkovo dílo se lidem slavnostně otevřelo během zahájení lázeňské sezony 5. června 1881, poté se kolonáda prodloužila o nový severní pavilon nad vývěrem Skalního pramene.

Sadový pramen se vrátí do kolonády

Kromě Mlýnské kolonády se obnovy dočká také Sadová kolonáda, kterou opravuje společnost SVS 2000. „Tato zakázka je za necelých osm milionů korun bez DPH, hotová by měla být do konce června,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Součástí obnovy je výměna zkorodované litinové konstrukce, která drží střechu, a návrat Sadového pramene do kolonády, v níž kdysi býval. V současnosti vyvěrá v sousední budově Vojenského lázeňského ústavu. Zároveň dojde také k úpravám prostoru směrem ke korytu Teplé.

Během první poloviny letošního roku chce město dokončit také opravu Vřídelní kolonády. Náklady zatím vedení radnice odhadovalo na zhruba 40 milionů korun. Část peněz šla také na speciální technologii v podzemí.

Rekonstrukce by měla hotová do zahájení nové lázeňské sezony, anebo dalšího ročníku mezinárodního filmového festivalu. Ten se letos v Karlových Varech uskuteční od 3. do 11. července.