Vykradl modlitebnu, pak v kukle přepadl známého. Mladíkovi hrozí až deset let

  11:26,  aktualizováno  11:26
Až desetiletý pobyt za mřížemi hrozí devatenáctiletému mladíkovi z Karlových Varů. Muž se nejprve vloupal do modlitebny, kde ukradl několik věcí. O měsíc později si vzal kuklu a pistoli a přepadl známého. Na soud si počká ve vazbě.
Mladík si 5. února odpoledne vyhlédl modlitebnu na Karlovarsku a vykradl ji. Aby se dostal dovnitř, hodil na dveře dlažební kostku a tím je rozbil.

„Z modlitebny odcizil několik věcí. Například mikrofony, notebook, basové a kytarové kombo, kytaru a různé elektrické kabely,“ vyjmenoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Ještě prohledal kancelář a z kasičky ukradl finanční hotovost. Způsobil tím škodu přes 60 tisíc korun.

O necelý měsíc později, 12. března, řádil v Chodově. V odpoledních hodinách si nasadil na hlavu kuklu, vzal si krátkou střelnou zbraň, jak se později ukázalo, šlo o takzvanou kuličkovku, a šel za svým osmadvacetiletým známým.

Jakmile mu otevřel dveře, zamířil útočník na něj zbraní a přikázal mu, aby šel dovnitř bytu. Pod pohrůžkou, že ho zastřelí, po něm chtěl platební kartu s PIN kódem, což mu muž ze strachu vydal. Poté po něm chtěl i mobilní telefon, ale muž využil jeho chvilkové nepozornosti a udeřil ho. „Poté došlo mezi nimi k fyzické roztržce, po které devatenáctiletý mladík z bytu utekl,“ popsal mluvčí.

Policisté po agresorovi začali okamžitě pátrat a druhý den ho zadrželi v Bochově u příbuzných.

Nyní už je obviněný z krádeže, loupeže, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a nebezpečného vyhrožování. Na soud si počká ve vazbě.

„V případě prokázání viny mu hrozí až desetileté vězení,“ uzavřel Jakub Kopřiva.

