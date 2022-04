Mariánskolázeňský park miniatur otevírá. Láká na modely i zvířata

„Hodně času jsme věnovali oblasti gastronomie. Vedle klasické kuchyně jsme pořídili nový kvalitní gril, máme vlastní dodavatele surovin. Dám ruku do ohně za to, že u nás se návštěvníci mohou kvalitně najíst. Zároveň jsme rozšířili počet míst k sezení. Dnes už jich máme čtvrt tisícovky,“ přibližuje spolumajitel parku Tomáš Slifka.

Změny se dotkly i sousedního dětského hřiště. „To jsme přesunuli na vhodnější místo. Opravili jsme stávající atrakce, přidali další prolézačky a obří trampolínu. Také zde jsme vytvořili místa k sezení. Rodiče si při prohlídce parku mohou odpočinout a děti se pod jejich dohledem dostatečně vydovádí,“ ukazuje novinky Tomáš Slifka.

Dodává, že v letošním roce si návštěvníci mohou vybírat z rozšířeného seznamu dárkových předmětů, turistických známek či suvenýrů. Atrakcí pro děti jistě budou i miniaturní zvířata, kterým se právě v této době rodí mláďata.

„Pracujeme na tom, abychom v Mariánských Lázních nabídli vedle miniatur i minizoo, kde chceme ukázat zástupce miniaturních domácích zvířat. Už dnes se v části parku prohání pět koní, patnáct koz, z nichž sedm je čerstvě narozených mláďat. Novinkou je několik malých králíků. Další zvířata přibudou v následujících letech, až pro ně vybudujeme zázemí,“ předestírá Slifka s tím, že ještě letos se v parku objeví dva nové modely.

Jeden se návštěvníkům představí pravděpodobně v červnu a druhý na podzim v září. Oba se už vyrábějí. „Tentokrát to budou pražské památky, konkrétně Břevnovský klášter sv. Markéty a chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Plníme tím přání návštěvníků, kteří s námi prostřednictvím sociálních sítí komunikují a už několikrát se nechali slyšet, že jim tu chybí památky z Prahy. Proto jsme se rozhodli, že se hlavnímu městu budeme víc věnovat. Nově tak bude k vidění jedna z nejznámějších pražských sakrálních staveb na Vyšehradě a stavebně velmi zajímavý objekt pražského Břevnovského kláštera,“ slibuje.

Novinky se dotknou i stávajících modelů. Kolem každého by měla vyrůst nová miniaturní krajina s terénními nerovnostmi, skalními masivy, stromy a keři. Lidem, kteří se v podřepu zaměří na detaily, by se měl otevřít pohled na památku a její okolí, jako by stáli přímo před originálem.

„Předjednali jsme spolupráci s botanickou zahradou v Bečově. Její ředitel Jiří Šindelář nám společně s designéry pomůže vytvořit autentické okolí modelů. Chceme je zasadit do krajiny, osázet malými stromy a keříky, aby byly v přirozeném prostředí. Soustředíme se rovněž na strukturu parku. Asi polovinu miniatur bychom chtěli přestěhovat na vhodnější pozice, a to podle lokace i podle typu. Například by se pak návštěvník mohl toulat nejkrásnějšími českými zámky. K tomu připravujeme prázdninové programy pro děti i dospělé,“ říká Slifka.

Na otázku ohledně případného zdražení vstupného, které je od roku 2016 stále na stejné výši, odpovídá, že o tom zatím provozovatelé parku neuvažují. „Uvidíme, jak provoz parku ovlivní současná situace, jak bude vypadat sezona a návštěvnost. Pokud to zvládneme, chtěli bychom se zdražení vstupného vyhnout,“ dodává Tomáš Slifka.