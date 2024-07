Dvě dekády vodních radovánek. Michal slaví letos, Aquaforum příští rok

Ceník vstupného Ceny se liší v závislosti na ročním období.

Základní ceník pro období od června do září je pro dospělého od 310 korun za 2 hodiny.

Děti do 120 cm v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.

Aquaforum připravilo na léto akční padesátiprocentní slevu pro děti do 12 let nebo do výšky 150 cm, které navštíví bazénové centrum v doprovodu platící osoby.

Zakoupit je možné i rodinné vstupné na 2 hodiny pro dva dospělé a dvě děti do patnácti let, a to od částky 650 Kč.