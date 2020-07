Cheb odkládá výběr nového dopravce, lidi po městě bude vozit stejná firma

„Situace kolem výběru nového dopravce se tím značně zkomplikovala. Kdyby kraj konečně vysoutěžil provozovatele meziměstských linek na Chebsku, na což čekáme už několik let, nový provozovatel MHD by mohl na meziměstské linky navázat. Bylo by to logické a i jednodušší pro cestující z hlediska přestupů či tarifů. Proto jsme se rozhodli s výběrem provozovatele MHD ještě počkat,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Kraj se však podobným úvahám brání. „Cheb si mohl klidně vybrat provozovatele MHD bez ohledu na krajskou dopravu. Samozřejmě je vhodná spolupráce v návaznosti linek, u přestupů nebo s provázáním některých spojů, ale to lze měnit a přizpůsobovat podle potřeb občanů a podle situace kdykoliv,“ řekl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Chebským situaci ztěžuje i skutečnost, že firma AKV zatím neuspěla s žádostí o dotaci na nové nízkoemisní nebo bezemisní autobusy. Podle starosty Jalovce je zarážející, že všechny úspěšné žádosti o dotace určené pro strukturálně postižené regiony byly z Moravskoslezského kraje.

Dokonce z celkem osmi schválených projektů rovných šest podal Dopravní podnik Ostrava. „Ještě podivnější je fakt, že se alokovaná částka vyčerpala během prvních 25 sekund po otevření programu. Konzultovali jsme to s ministerstvem, to však na tom nevidí nic špatného,“ zmínil Jalovec.

Současná smlouva města s AKV skončí na konci letošního roku. Také vzhledem k tomu, že při soutěži na nového provozovatele je nutné výzvu zveřejnit nejméně rok předem, se Chebští rozhodli, že stávající smlouvu o dva roky prodlouží. Zároveň budou jednat s dopravcem o alespoň částečném omlazení vozového parku.

„Jednání s městem teprve proběhnou. Nicméně v současné době jezdí po Chebu podle mého celkem slušná vozidla. Jsou to nízkopodlažní autobusy a jejich kvalita není špatná,“ konstatoval ředitel společnosti AKV Zdeněk Suchan.

Podle jeho slov je ale třeba počítat s tím, že každá modernizace stojí peníze a bude klást vyšší nároky na případné dofinancování ze strany města. Řekl také, že společnost AKV má stále naději, že ve výzvě na pořízení moderních autobusů uspěje.

„Šance tu pořád je, pokud by byly do programu přidány další peníze, tak jako v předcházející výzvě z roku 2016. Máme perfektní projekt, získali jsme plný počet bodů, a tak stále věříme, že bychom dotaci mohli nakonec dostat,“ uvedl Suchan.

Vzhledem k tomu, že nové dotační období začíná už v roce 2021, společnost by měla mít o případné dotaci definitivně jasno do konce letošního roku.

Také společnost AKV s napětím čeká, jak dopadne krajský výběr meziměstských linek. „Všichni dopravci v kraji dojíždějí již nakoupená vozidla a nová nepořizují, protože není jasné, co bude dál. Ta nejistota už trvá moc dlouho. My jsme nyní koupili alespoň pětadvacet starších vozů v dobrém stavu, které v kraji naše služby vylepší. Čekáme s napětím, jakou cestou se kraj vydá, zda vyjdou dotace, o které kraj rovněž požádal, a jakou formou se případně budou nové vozy provozovat,“ dodal Suchan.