Problémy s odjezdy či malá kapacita spojů. Chebany zlobí fungování MHD

Chebskou městskou hromadnou dopravu od ledna provozuje společnost Dopravní podnik Cheb.

„Vše začal prověřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a my jsme teprve v polovině prosince od města získali podepsanou smlouvu. Dostali jsme se do nekomfortní situace, kdy jsme se v hektickém předvánočním čase snažili vše dotáhnout do konce,“ uvedl Tomáš Trtek, jednatel společnosti Dopravní podnik Cheb.

Potíže pomáhají hasit i úředníci tamní radnice. Ti ujišťují, že situace v MHD by se měla postupně zlepšovat.

„Co jde udělat hned, to se snažíme řešit. Nicméně některé věci, jako například změna číslování linek, musí projít schvalovacím procesem, a to vyžaduje nějaký čas,“ uvedl vedoucí odboru komunálního hospodářství Vladimír Bartík.

Velké naděje vkládá do jednání, které se uskuteční 20. ledna. „Na úřadě se setkají zástupci dopravního podniku a externí spolupracovníci, kteří na nové podobě MHD před dvěma lety pracovali. Společně bychom se měli domluvit a najít cestu, jak dál,“ řekl Bartík.

Autobusy si musí půjčovat

Situace je podle něj navíc komplikovaná tím, že Dopravní podnik Cheb v tuto chvíli nemá vlastní autobusy a musí si je půjčovat z Karlových Varů. Se zadáním autobusů do výroby podnik prozatím vyčkává, protože nemá uzavřenou dlouhodobou smlouvu. A kvůli prověřování akvizice ze strany ÚOHS ji město podepsat nemůže.

„To je také důvod, proč došlo ke zdržení a vše se děje pod velkým tlakem. Město mohlo teprve v polovině prosince schválit kroky vedoucí k uzavření smlouvy s novým dopravcem,“ informovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Jenže se jedná o smlouvu v takzvané mimořádné situaci, která může být podepsána nanejvýš na dva roky. Uzavření dlouhodobé smlouvy proto musí počkat do doby, než úřad stanovisko s konečnou plaností potvrdí.

„Jakmile úřad rozhodne, podepíšeme. Kdy to bude? To nedokážeme odhadnout, závazné termíny tam dané nejsou. Předpokládám, že by to mohlo být do jara,“ dodal Vladimír Bartík.

Také nový dopravce ujišťuje, že udělá všechno pro zlepšení situace, aby cestující byli brzy spokojeni.

