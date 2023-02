Karlovarskému letišti pomůže finanční injekce od kraje, dostane 20 milionů

„V posledních letech je to každoroční materiál, kterým se zabýváme,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Dvacetimilionovou podporu Karlovarský kraj vyplatí ve dvou tranších, jarní a podzimní. „Snížíme tak ztrátu mezinárodního letiště,“ doplnil hejtman.

V záporných číslech se hospodaření letiště pohybuje posledních několik let. Vloni při nákladech 43 milionů činila 25,5 milionu. Do červených čísel se dostalo po roce 2014. „Ještě kolem roku 2010, kdy z Karlových Varů létaly pravidelné linky do Moskvy, Petrohradu či Jekatěrinburgu, bylo letiště osm milionů korun ročně v plusu,“ řekl hejtman.

Letošní bilanci mají vylepšit charterové lety cestovních kanceláří. V turistické sezoně vypraví dvě „cestovky“ lety do tří destinací. Do turecké Antalye, na Krétu a do bulharské Varny. Počet cestujících, kteří letištěm projdou, by se tak mohl přiblížit dvaceti tisícům. Ani tento počet se však neblíží k maximální kapacitě letiště. Je schopné každoročně odbavit až půl milionu lidí.

Úprava dráhy bude stát kolem miliardy korun

Výraznou změnu očekává kraj s realizací projektu rozšíření vzletové a přistávací dráhy. Její současné parametry, zejména pak šířka plochy, totiž podle hejtmana leteckým společnostem nevyhovují. „Až se podaří plochu rozšířit, nabídnou letecké společnosti Karlovy Vary jako alternativu pro cesty do České republiky,“ doplnil Kulhánek.

Podle Jana Bureše, krajského zastupitele pověřeného správou rezortu dopravy a poslance parlamentu, kraj nyní pracuje na projektu rozšíření letištní plochy. „Chceme mít projekt takříkajíc v mašličkách a pak hledat zdroje financí,“ řekl Bureš s tím, že podle velice hrubého odhadu přijde úprava dráhy na miliardu korun. Už při tvorbě projektu se ale podle něj hledají úspory.

„Kdybychom letiště rozšiřovali nadvakrát, tedy nejdříve plochu rozšiřovali, a ve druhém kroku prodlužovali, znamenalo by to asi 150 milionů korun kvůli přesunu hmot. Pokud bychom zvládli obojí najednou, mohli bychom materiál vytěžený při rozšiřování dráhy použít hned na místě na její prodloužení,“ naznačil fakt, že projekt zřejmě dozná změn,“ dodal Bureš.

S financováním celého projektu by podle Bureše teoreticky mohl pomoct Státní fond dopravní infrastruktury. „Vláda podle mých informací pošle do sněmovny novelu zákona o tomto fondu. Chci dát pozměňovací návrh, aby mohl financovat i investice do regionálních letišť,“ doplnil Jan Bureš.