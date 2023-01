Ašské strážníky čeká lepší zázemí, novým kolegům nabízí i služební byty

Za dobu existence městské policie to bude už potřetí, co mění adresu. „V prvních měsících od založení městské policie sídlili strážníci v kancelářích městského úřadu. Odsud se po nějakém čase přemístili do budovy na Hlavní ulici. Nyní je čeká další přesun,“ uvedl mluvčí města Aš Milan Vrbata.

Podle jeho slov poskytne nový prostor lepší komfort nejen pracovníkům městské policie, ale také veřejnosti. V novém působišti najde zázemí rovněž šestice asistentů prevence kriminality a také obsluha městského kamerového systému. Výhodou je, že vstup do budovy je bezbariérový.

Nové strážníky lákají na byt i posilovnu

V současné době se služební prostory vybavují nábytkem a dalším zařízením, ještě je třeba propojit počítače a telefonní linky. „Stěhovat se chceme postupně v průběhu února,“ uvedl velitel městské policie Richard Kosík.

U Městské policie v Aši nyní pracuje devět strážníků, další čtyři volná místa se radnici nedaří dlouhodobě obsadit. Město přitom nabízí řadu benefitů. Například přidělení služebního bytu, získání zbrojního průkazu zdarma, využívání posilovny, bazénu či rehabilitace. Strážníci si mohou rovněž zlepšovat svou kondici, znalosti a zkušenosti na polygonu, při kurzech sebeobrany, nácviku střelby či při dalším vzdělávání.