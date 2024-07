Bezpečnostní agentura na problémy nestačila, teď už mají Bukovany své strážníky

V Bukovanech před několika lety zkoušeli model, kdy práci strážníků suplovali zaměstnanci civilní bezpečnostní agentury. „Ten se ale neosvědčil,“ konstatoval starosta obce Zdeněk Paulus. Černí šerifové, jak se pracovníkům bezpečnostních agentur přezdívá, totiž neměli prakticky žádné pravomoci. „Nemohli udělovat pokuty. Lidé, kteří v obci dělají problémy, si z nich nic nedělali,“ vysvětlil bukovanský starosta.

Dokázal by si představit, že by se počet strážníků mohl do budoucna zvýšit. „Na zastupitelstvu chci přednést záměr rozšířit počet strážníků na tři. A také posílit o jednoho člověka jako asistenta prevence kriminality,“ nastínil Paulus.

Půlmilionem pak Karlovarský kraj podpořil i novou městskou policii v Kraslicích. Ta vznikla k 1. lednu letošního roku. „Kýžený personální stav je pět lidí,“ uvedl kraslický starosta Jan Šimek. Zatím ale v Kraslicích slouží ve třech. „Čtvrtý strážník by měl nastoupit v září,“ podotkl starosta.

Zřízení městské policie vyšlo kraslickou radnici včetně vybavení na pět milionů korun. „V příštím roce to bude hlavně o mzdových nákladech. Měli bychom to z rozpočtu zvládnout. Pokud by vznikly problémy, budeme je řešit formou rozpočtového opatření,“ doplnil Šimek. Vedení města přiměly ke zřízení městské policie zejména množící se připomínky ze strany občanů k veřejnému pořádku a ke snižujícímu se pocitu bezpečí ve městě.

Kraj chce v obcích přispět k pocitu bezpečí

Bukovany a Kraslice nejsou prvními, kde využívají možnost příspěvku na zřízení městské policie. V minulosti už tuto podporu formou individuální dotace čerpali v Lokti. „Podporu těchto žádostí považuji za samozřejmou, protože zřízení městské či obecní policie znamená pro samotná města a obce vysoké náklady, které mohou velmi zásadně ovlivnit jejich další rozvoj,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Obecní a městští policisté však podle něj zároveň přináší obyvatelům daných oblastí větší pocit bezpečí. „Dokážou přímo v místě dohlížet na dodržování veřejného pořádku a velmi rychle a pružně řešit případné problémy, což považuji za nesporné pozitivum,“ doplnil.

Bukovany podle hejtmana, který s představiteli obce jednal v rámci cest po kraji, využily krajské peníze na samotné zřízení městské policie, Kraslice pak vedle podpory samotné existence městské policie prostředky využijí i na nákup výstroje a vybavení služebny.