Raritní měnírnu čeká velká rekonstrukce, lázně díky tomu ušetří prostor

Na projekt za více než padesát milionů korun se podařilo získat evropskou dotaci ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Součástí oprav bude rovněž rekonstrukce dvou úseků trakčního vedení.

„Ta struktura je stará desítky let. Nám se před nedávnem podařilo do Mariánských Lázní pořídit a uvést do provozu osm nových trolejbusů a rekonstrukce měnírny je další logický krok, aby bylo možné v Mariánských Lázních bezemisní dopravu dál dlouhodobě provozovat,“ uvedl jednatel společnosti Městská doprava Mariánské Lázně Zdeněk Suchan.

Upřesnil, že dotace, kterou se na projekt podařilo zajistit, je z operačního programu Doprava a to ještě z minulého rozpočtového období. S opravami je proto třeba spěchat.

„Je důležité, abychom administrativně i stavebně splnili všechny termíny. Práce budou probíhat zejména ve druhé polovině letošního roku. Předpokládáme, že na přelomu let 2022 a 2023 bude hotovo,“ ozřejmil Zdeněk Suchan.

Podle jeho slov se opravy obyvatel města ani jeho návštěvníků nedotknou. „Ani se dotknout nesmějí. Práce se budou dělat průběžně, a pokud nebude možné využívat trolejbusy, bude po celou dobu zajištěna náhradní autobusová doprava. Jízdní řády budou dodrženy,“ ujistil Zdeněk Suchan.

Nová technologie přinese i další benefit. A tím je úspora prostoru. Měnírna, která v současnosti zabírá přibližně sto metrů čtverečních, významně zeštíhlí.

„Co bude v tom uvolněném prostoru, to zatím nevíme, řešíme případný podnikatelský záměr. V současné době v budově měnírny sídlí dopravní infocentrum, které provozují společně Autobusy Karlovy Vary a Městská doprava Mariánské Lázně,“ uvedl Suchan a připomněl, že elektrická doprava v Mariánských Lázních letos oslaví rovných 120 let.

Trolejbusy jezdí v lázních už 70 let

Provoz elektrické pouliční dráhy byl v Mariánských Lázních zahájen v květnu 1902. První vůz poháněný elektřinou byla tramvaj. Tehdejší výkřik techniky řešil poměrně značnou vzdálenost nádraží od lázeňské čtvrti, kterou do té doby zdolávaly koňské omnibusy.

V dubnu 1952 tramvajový provoz nahradily trolejbusy. Trolejbusová trať v podstatě kopírovala trasu tramvaje, byla ale navíc prodloužena do horní části města blokovou smyčkou okolo kolonády. Trať byla také postupně rozšiřována.

U příležitosti letošního zahájení lázeňské sezony, které se uskuteční od 13. do 15. května, vyjedou do mariánskolázeňských ulic historické trolejbusy, v nichž se o bezpečnost a pohodlí cestujících postarají řidiči a průvodčí v dobových uniformách. Na tuto dobu je rovněž plánováno otevření venkovní výstavy o historii elektrické dopravy. Kolekce unikátních fotografií z dob dávno minulých si lidé budou moci prohlédnout na promenádě v prostoru od sousoší mocnářů směrem ke kolonádě.

V květnu se také uskuteční Den vozovny Úšovice, kde se zájemci budou moci seznámit se zázemím městské dopravy a prohlédnout si vozy, které z vozovny denně vyjíždějí. Vystavena bude i technika pro údržbu trolejbusového vedení a historické trolejbusy.