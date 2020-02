Vlakem odjelo ze stáčírny v Kyselce už půl milionu palet minerálky

I když stále většina výrobků producenta minerálních vod opouští brány závodu na korbách kamionů, vlakovou přepravu chce do budoucna zintenzivnit. „Nahrává tomu hustá železniční síť v České republice i dobrá spolupráce s dopravci,“ naznačila Andrea Brožová, mluvčí společnosti Mattoni 1873. Ani v budoucnu ovšem vlaky kamiony zcela nahradit nedokážou. I přes fakt, že jeden vlak nahradí přibližně 20 kamionů.



Železniční přepravu výrobků zavedla společnost v létě 2012. Na své náklady tehdy obnovila vlečku z Kyselky do Vojkovic. Od té doby se podíl výrobků transportovaných vlakem zvýšil z 46 milionů litrů v roce 2013 na 57 v loňském roce.

Záměrem firmy je, aby byl nápojový průmysl udržitelný. „Už řadu let pro to podnikáme reálné kroky. Vedle zintenzivnění železniční přepravy usilujeme o lokální uzavření koloběhu PET materiálů podle principů cirkulární ekonomiky a o recyklaci PETu z lahve do lahve, což by zásadně omezilo příliv nových plastů na český trh,“ konstatoval Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Důležitým krokem tímto směrem je podle něj snížení počtu používaných barev lahví. „I na půlmilionté paletě přepravené vlakem jsou minerálky v lahvích jednotné světle zelené barvy, na kterou značka Mattoni přešla v loňském roce. Zejména v případě zavedení zálohového systému na nápojové PET lahve by bylo možné materiál v menším počtu barev efektivně recyklovat z lahve do lahve,“ vysvětlil Pasquale.

Kyselská stáčírna není jedinou, odkud výrobky putují po kolejích. Po železnici se přepravují i výrobky ze závodu Magnesia v Mnichově. „K počátečním destinacím v Ostovicích u Přerova přibyla Praha a sondujeme i možnost rozšíření železniční přepravy výrobků z Kyselky do Maďarska a na Slovensko,“ doplnila Andrea Brožová. Vlakem putují k zákazníkům i výrobky značek Pepsi, které v České republice, na Slovensku a v Maďarsku vloni převzala společnost Mattoni 1873.