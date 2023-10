Umění v míchání nealko drinků předvedli v Puppu letos poprvé i junioři

„Zájem o účast v juniorské soutěži byl velký, přihlásily se do ní desítky studentů,“ konstatovala Barbora Gavendová, strategická manažerka značky Mattoni.

Vítěz této soutěže dostane unikátní možnost dívat se „pod ruce“ profesionálním barmanům na celosvětovém finále Mattoni Grand Drink, které budou v květnu příštího roku hostit Karlovy Vary. „Uskuteční se v rámci zahájení karlovarské lázeňské sezony,“ upřesnila Gavendová.

Na první cenu si pomýšlela i Tereza Němcová, která v soutěži Mattoni Grand Drink junior hájila barvy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Poličce. Do Karlových Varů přivezla recept na Mattoni Tea. Vedle perlivé minerálky do něj zakomponovala i studený výluh jasmínového čaje, sirupy a chia produkty.

„Recept jsme daly dohromady s paní mistrovou,“ prozradila mladá soutěžící. Barmanskou práci by si chtěla vyzkoušet, celou profesní budoucnost s ní ale pojit nechce. „Ráda bych se ale podívala na techniku profesionálů a naučila se třeba i nějaké nové triky,“ řekla k případné možnosti účastnit se celosvětového finále jako pozorovatel.

„Troufnu si říct, že výběr finalistů juniorské soutěže je postavený na matadorech. Nejsou to žádní nováčci, ale už ostřílení barmani, kteří umějí přemýšlet nad filozofií drinků,“ zhodnotil úroveň sedmnácti finalistů Radek Poláček, ředitel soutěže Mattoni Grand Drink.

Pravidla pro juniory vycházejí z mezinárodních regulí soutěže. „Důležitou součástí je tak komunikace s komisařem, respektive s hostem. To není bůhví co, tréma dělá své,“ konstatoval Poláček. I další hodnotící kritéria vycházejí z „dospěláckého“ klání. „Například technická práce by vždy měla být co možná nejlepší, žádné kapání či cintání. Hodnotíme ale i inovativnost míchaných nápojů,“ přiblížil Radek Poláček regule juniorského klání.

Vítězkou mezi 17 vybranými soutěžícími juniory ze středních gastronomických škol se stala Sára Šmerdová s drinkem Osvěžující Matonka. Z profesionálů poté nejvíce bodoval Martin Vogeltanz s koktejlem Nature, který tak díky tomu bude v příštím roce reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink 2024.