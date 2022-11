Politik burcuje k pomoci mladíkovi, který zažehl požár supermarketu

„Uvědomuji si, že jsem si podělal život,“ kál se Mário na setkání s novináři. Při noční procházce Chodovem si chtěl ze zásuvky u obchodu dobít mobilní telefon. Ten mu ale zapadl mezi vozíky.

„Neměl jsem u sebe nic, čím bych je mohl rozpojit. V kapse jsem měl jenom zapalovač,“ popsal okamžiky, kdy se jeho život otočil naruby.

Pomocí zapalovače se totiž snažil propálit do plastových košíků díru, kterou by telefon dostal ven. Namísto kýženého vyproštění přístroje přišel požár, po němž prodejna lehla popelem.

„Snad dvacet minut jsem se snažil zburcovat lidi, zastavoval jsem auta, vše marně. Nejhorší zážitek byl, že mi nikdo nechtěl pomoct,“ líčil chvíle po tom, co zjistil, že oheň vlastními silami nedokáže zlikvidovat.

Video, které zveřejnila Policie ČR a které dokazuje, že se Mário skutečně snažil sehnat pomoc, bylo podle Petra Ajšmana důvodem, proč se zvedla pozitivní vlna reakcí i na jeho aktivitu.

„Nebýt toho videa, obhajoba Mária by byla těžká,“ je si vědom Ajšman, podle něhož zhruba dvě třetiny reagujících na sociálních sítích sbírku podporují.

Přiznat se na místě neměl sílu

Nerozvážnému mladíkovi se podle svých slov bude snažit pomáhat, jak jen to půjde.

„Máme připravené dva právníky, kteří jsou ochotni se jeho případu ujmout,“ vysvětlil. I na jejich služby půjdou peníze, které se podaří vybrat. „Zatím přispělo asi 200 lidí. K pátečnímu odpoledni bylo na kontě necelých 34 tisíc korun,“ doplnil.

„Vůbec jsem nečekal, že by mi někdo sám od sebe chtěl pomoct. Dojalo mě to, je to fakt síla,“ řekl k Ajšmanově iniciativě osmnáctiletý Mário. Toho už policisté obvinili z poškození cizí věci. Vzhledem k výši škody, která je předběžně vyčíslená na téměř 50 milionů korun, mu hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

„Je to strašně náročné žít s tím, že bych mohl jít do vězení. Hlavně psychicky. A zejména v době, kdy s přítelkyní očekáváme narození miminka,“ svěřil se obviněný mladík.

Ten dosud neměl se zákonem žádné oplétačky. „Přemýšlel jsem o tom, že bych se sám hned přihlásil policii. Dokonce jsem s jedním policistou na místě mluvil, ptal jsem se ho, jestli někdo byl v prodejně. Ale k přiznání jsem nenašel odvahu,“ dodal Mário.