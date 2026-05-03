„Cena smíšené stezky je přibližně dvaadvacet milionů korun. Práce budou trvat přibližně šest měsíců, takže hotovo by mělo být ještě letos,“ řekl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík. Cesta do Sklářů, Chotěnova a Vysoké Pece, kde žije několik stovek obyvatel, tak bude bezpečnější.
Stavba však bude složitá kvůli aleji stromů, potíže představuje i bahnité podloží. V projektu je proto přesně popsaný postup, jak vyřešit ochranu vzrostlých lip, které rostou u silnice na Skláře.
Ruční výkopy i bažina. Nová cyklostezka na Mariánskolázeňsku bude výzva
„Bude nutné pracovat tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. To znamená, že výkopové práce v blízkosti listnáčů se budou muset dělat ručně. Stezka nepovede v těsné blízkosti stromů a také se v tomto úseku bude pokládat nižší konstrukční vrstva cyklostezky, aby se kvůli kořenům nemuselo tolik do hloubky,“ popsal starosta.
Další problémový úsek bude přímo u Sklářů, kde stezka dlouhá přibližně půldruhého kilometru musí překonat část bažinatého pozemku.
Výhledově je v plánu prodloužení smíšené cyklostezky až na hranici kraje a následně do Chodové Plané. Jak dodal starosta Hurajčík, kvůli poloze města na periferii Karlovarského kraje je při plánování této trasy nutná koordinace se sousedním Plzeňským krajem a s městy a obcemi v okolí.