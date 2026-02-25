Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil

Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela kolem hotelu Excelsior, když se led uvolnil ze střechy a spadl jí přímo na hlavu. Kriminalisté již v případu zahájili úkony trestního řízení.

Událost se stala 14. ledna po páté hodině odpoledne na Hlavní třídě v Mariánských Lázních. Ze střechy hotelu Excelsior se uvolnil velký kus ledu právě ve chvíli, kdy chodkyně procházela kolem budovy, a spadl přímo na její hlavu.

„Můžeme potvrdit, že jsme byli voláni k ženě, na kterou spadl kus ledu ze střechy. Ženu ročník 1974 jsme na místě ošetřili a s velmi vážným poraněním hlavy jsme ji transportovali pozemní cestou do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ informovala mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

Podle serveru Novinky.cz žena měla mimo jiné zhmoždění mozku i míchy a absolvovala již několik operací.

Případem se ihned začali zabývat kriminalisté. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

