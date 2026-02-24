Cesta do Sklářů, Chotěnova a Vysoké Pece, kde žije několik stovek obyvatel, bude bezpečnější.
„Poté, co vznikl obchvat města, bylo logické, že do Sklářů, které jsou místní částí Mariánských Lázní, musí vyrůst nějaké bezpečné spojení pro pěší a cyklisty. Lidé, kteří zde žijí, se potřebují nějak dostat do města, pokud tedy nejedou autem nebo autobusem. Proto podél komunikace vznikne smíšená stezka pro chodce a cyklisty,“ řekl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.
Novou cestu do Sklářů radnice musela vést s ohledem na soukromé pozemky v okolí. A také najít způsob, jak stavbou neohrozit lipovou alej, kolem které trasa povede.
V projektu je proto přesně popsaný postup, jak vyřešit ochranu vzrostlých listnáčů u silnice na Skláře. „Bude nutné pracovat tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. To znamená, že výkopové práce okolo lip se budou muset dělat ručně. Stezka nepovede v těsné blízkosti stromů a také se v tomto úseku bude pokládat nižší konstrukční vrstva cyklostezky, aby se kvůli kořenům nemuselo tolik do hloubky,“ popsal starosta.
Další problémový úsek bude přímo u Sklářů, kde stezka dlouhá přibližně půldruhého kilometru musí překonat část bažinatého pozemku. „Zřejmě bude nutné překlenout ten úsek na nějakých pilotech. Půjde o náročnou stavbu a já budu rád, pokud se vejdeme do částky dvacet až pětadvacet milionů. Aktuálně hledáme zhotovitele. V rozpočtu máme připravené peníze, uvidíme, jestli ta suma bude dostačující,“ doplnil starosta.
Jakmile se podaří v tendru firmu vybrat, stavba začne okamžitě a potrvá přibližně šest měsíců.