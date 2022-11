Mariánské Lázně chtějí být i klimatické, čisté ovzduší ohlídá meteostanice

Město by tak získalo do své sbírky další z léčivých zdrojů, kvůli kterým do této lokality přijíždějí hosté z České republiky i ze zahraničí.

Jednou z řady podmínek, nutných pro získání označení klimatické lázně, je pravidelné měření emisí a škodlivin. To se ve městě koná čtyřikrát, a to v každou roční dobu. První měření se uskutečnilo v lednu, počtvrté a naposled se čistota ovzduší měří v listopadu.

Podle Jany Palacké, vedoucí odboru rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu mariánskolázeňské radnice, prokázalo vyhodnocení dosud nasbíraných dat, že v Mariánských Lázních je ovzduší v pořádku. Naměřené hodnoty byly hluboko pod limitem daným legislativou.

Vyhodnocení posledního měření a zpracování všech výsledků se očekává na začátku příštího roku. Pokud vše dopadne dobře, město bude mít označení klimatické lázně na dosah.

„Současně radnice instaluje ve vnitřním území města novou meteostanici, která bude měřit teplotu vzduchu, rychlost a směr větru, relativní vlhkost, atmosférický tlak, srážky, přímé sluneční záření,“ dodala Palacká s tím, že nasbíraná data pomohou upravit venkovní zátěž klientů v závislosti na jejich zdravotním stavu.

Data budou rovněž zpřístupněna v informačním systému zadavatele a ve webové aplikaci. Stanice bude také rozesílat varovné SMS při překročení limitních hodnot znečištění.

Přibývá postcovidových pacientů

Lázeňské město je už dnes čistotou ovzduší proslulé. Právě kvůli tomu před lety neuspělo s žádostí o dotaci na nízkoemisní vozidla pro městskou hromadnou dopravu. Nicméně pro klimatické lázně jsou limity mnohem tvrdší. Pozornost odborníci věnují například naměřeným hodnotám polétavého prachu, který je produkován hlavně lokálními topeništi a především dopravou.

Unikátní klima by rovněž mohlo sloužit k cílené léčbě návštěvníků. Lázeňské prostředí s výbornými klimatickými podmínkami vyhledává totiž stále více postcovidových pacientů.

„Označení klimatické lázně by mohlo pozitivně ovlivnit turisty při rozhodování o výběru dovolené v souvislosti s péčí o zdraví, a v rámci rozvoje cestovního ruchu přinést Mariánským Lázním další plusové body,“ uvedl při letním měření ovzduší Karel Kalivoda, generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně.