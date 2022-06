Univerzita Karlova chce zrušit výuku v Mariánských Lázních, město protestuje

Roční studium zaměřené na výuku českého jazyka i lékařských a přírodovědných oborů letos využilo na sto šedesát převážně zahraničních studentů. Podle mluvčího univerzity Václava Hájka jsou důvody zrušení výuky především ekonomické.

„Není to jen aktuální uzavření trhu a dvoutřetinový propad do té doby přihlášených účastníků kurzů. Již předchozí pokles počtu přihlášených účastníků v důsledku covidové pandemie a dalších trendů způsobil zásadní propad na tržbách. Vedle toho náklady na energie a další náklady raketově rostou,“ vysvětlil Hájek.

Město ani kraj se s ukončením výuky nechtějí smířit a apelují na univerzitu, aby své rozhodnutí ještě přehodnotila. „Bohužel, dopisy z města, z kraje, od vedení Poslanecké sněmovny nebo europoslanců nepomáhají. Univerzita nadále trvá na svém. Pro město však odchod studentů znamená i pokles naděje, že se někteří z těch, co se v Mariánských Lázních ke studiu připravují, do kraje vrátí,“ konstatoval mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Jako ztrátu vnímá zrušení výuky také zastupitel Petr Hála, který středisko v Mariánských Lázních vede. Podle jeho slov univerzita ve městě funguje ve třech objektech a má zde tradici dlouhou téměř sedm desetiletí.

„Město přijde o přibližně dvě stovky mladých lidí. Ti se nyní budou vzdělávat přímo v Praze nebo v Poděbradech. My ale máme ověřené, že pobyt na malém městě má svoje výhody a studentům, co se týče jejich přípravy a socializace, velmi prospívá,“ uvedl Hála s tím, že poslední možnost rozhodnutí zvrátit či pozastavit bude mít Akademický senát Univerzity Karlovy, který zasedá v pátek.

Jak uvedl krajský radní pro oblast školství Jindřich Čermák, rovněž pro kraj to bylo překvapivé rozhodnutí. „Asi stejně jako pro zaměstnance pobočky. Univerzita bohužel nejednala ani s nimi a o to méně s představiteli města a kraje. Okamžitě jsme komunikovali s vedením ústavu i univerzity, žádali jsme je o vysvětlení a případné přehodnocení záměru. Kraj je samozřejmě připraven v případně potřeby výuku v Mariánských Lázních podpořit, jak to jen půjde. V Mariánských Lázních probíhají také přípravné kurzy na studium medicíny a to v našem kraji, který se snaží lákat lékaře kde se dá, vnímám jako velmi omezující,“ sdělil.

Rozhodnutí je na univerzitě

Zda se podaří kraji či městu rozhodnutí zvrátit, je ale otázkou. V dopise, kterým vedení vysoké školy odpovědělo na apel radnice, je jasně uvedeno, že rozhodnutí je výsostným právem univerzity. Rovněž mluvčí Hájek zmínil, že tento krok je finální. Karlova univerzita chce podle něj v Mariánských Lázních zřídit středisko, které nabídne výcviky, semináře, workshopy pro studenty i akademiky.

Plánuje jej využít i pro rekreaci zaměstnanců univerzity, což by podle Hájka mohlo vést k posílení domácího cestovního ruchu v regionu. „S představiteli kraje se bude jednat o možnostech rozvoje výcvikového střediska a o možnostech pobídek a využití nástrojů k získávání absolventů univerzity, pravděpodobně lékařských oborů, a o možnostech podpory učitelského studia,“ řekl.

V souvislosti s uzavřením výukového střediska budou muset skončit i někteří zaměstnanci. „Třem končí smlouvy na dobu určitou, s devíti byl rozvázán pracovní poměr s tím, že dostanou odstupné v souladu s kolektivní smlouvou. Jedná se o vyučující, kteří se obzvláště v této době budou moci dobře uplatnit v regionálním školství. Ostatních patnáct technickohospodářských a provozních zaměstnanců zůstane v pracovním poměru a bude se starat o chod ubytovacího a výcvikového provozu,“ dodal mluvčí Hájek.