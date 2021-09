Zchátralé lázeňské budovy se promění v moderní rehabilitační kliniku

Včasná a zároveň dlouhodobá rehabilitace je totiž zcela zásadním krokem k tomu, aby se pacienti dokázali vrátit do života. Plány už začínají dostávat konkrétní obrysy.



„Koncem června byl plán představen v Senátu, konkrétně před členy výboru pro zdravotnictví. V dohledné době jej představíme i veřejnosti ve Františkových Lázních,“ uvedl františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

„Pokud vše dobře dopadne, měli bychom co nevidět mít plné nacenění projektu, dokončit koncesní řízení a poté bychom mohli s investorem podepsat smlouvu. Následně by mělo trvat šest až devět měsíců, než se investorovi podaří získat stavební povolení. Pak už by se mohlo kopnout do země,“ prozradil Kuchař.

Stavba zařízení Luisa Reha Klinik, ve kterém se počítá se 170 lůžky, by měla podle odhadů přijít na 800 milionů korun. Vzhledem ke stoupajícím cenám stavebních materiálů se počítá i s navýšením investic.

O záměru vybudovat ve městě moderní kliniku jedná vedení města již třetím rokem. Památkově chráněný komplex historických budov Luisiných lázní je nyní prázdný a ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce by mohla lázeňský objekt znovu vzkřísit k životu.



Plánem je, že veškeré opravy a dostavby by hradil investor, stávající budovy a pozemky by ale zůstaly v majetku města. Radnice by celý komplex pronajímala.

První klienti by mohli navštívit rehabilitační centrum začátkem roku 2025. Projekt počítá s tím, že 25 procent kliniky bude tvořit ambulantní část, kde budou mít ordinace všeobecní lékaři a další specialisté, plánuje se i oční klinika.



V nové dostavbě by mělo vzniknout vzdělávací centrum pro odbornou přípravu v oborech fyzioterapie či zdravotní sestra. Na klinice by mohlo pracovat asi 200 zaměstnanců z lékařských či nelékařských oborů.

„Záměrem je oživení centra Františkových Lázní, přivedení moderní rehabilitace, která by se stala v kombinaci s tradičním lázeňstvím obrovskou přidanou hodnotou lokality, a také záchrana jedinečné historické památky Luisiných lázní,“ doplnil starosta Kuchař.