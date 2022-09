Zdevastované lázně se změní na kliniku, pomohou po úrazech mozku i páteře

Soukromý investor má nevyužívaný areál, který zůstane ve vlastnictví města, opravit a následně provozovat. Smlouvu bude nyní prověřovat ministerstvo financí. Teprve pak se dokument vrátí ke konečnému podpisu na stůl františkolázeňského starosty.

„Projekt, na kterém pracujeme téměř pět let, se posunul do další fáze. Pokud se jej podaří dotáhnout do konce, představuje velkou šanci na rozvoj města a na zlepšení kvality života obyvatel,“ řekl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Zařízení Luisa Reha Klinik má být špičkové pracoviště zaměřené na rehabilitaci lidí po autonehodách nebo po náhlých mozkových příhodách. Počítá se v něm se 170 lůžky ambulantní péče, neurorehabilitační klinikou či oční klinikou. Část péče by měla být hrazena pojišťovnami, zbytek by měl být určen pro samoplátce.

Nové zdravotnické zařízení se má stát také vzdělávacím centrem. Jeho součástí bude vysokoškolský kampus pro zhruba 120 studentů. Ti by zde měli získávat praktické zkušenosti v oborech rehabilitace, neurorehabilitace a spinální rehabilitace.

„Je to unikátní projekt v České republice, má oporu na ministerstvu zdravotnictví, a co se týče kampusu, tak i na ministerstvu školství,“ přednesl na zastupitelstvu starosta.

Podle jeho slov by rehabilitační klinika měla spolupracovat například s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy či chebskou střední a vyšší odbornou zdravotnickou školou, která by pro ni vychovávala budoucí střední zdravotnický personál.

Z lázní může být univerzitní město

Místostarosta Otakar Skala připomněl, že Františkovy Lázně by se tak staly univerzitním městem, což by mělo vliv na kvalitu života všech obyvatel. Navíc by studium na klinice mohlo přilákat mladé lidi a někteří z nich by mohli ve Františkových Lázních zůstat. Na kliniku proto ve Františkových Lázních navazuje také otázka nového bydlení.

„Je důležité vytvořit podmínky pro nově příchozí zdravotnický personál, pro celé rodiny. S tím souvisí také změna územního plánu a občanské vybavenosti. Abychom mohli nabídnout kvalitní podmínky pro život, potřebujeme prostor pro další výstavbu rodinných domů, nových obchodů, školek, hřišť. Zkrátka aby tu bylo vše, co k běžnému životu patří,“ uvedl Skala.

O záměru vybudovat ve městě moderní kliniku jedná radnice s investorem asi čtvrtým rokem. Památkově chráněný komplex historických budov Luisiných lázní je nyní prázdný a ve špatném technickém stavu. Právě projekt kliniky by jej mohl opět vzkřísit k životu.

Investoři, Pavel Minařík a Vladimír Krasnobaev, prozradili, že významným milníkem v projektu bylo schválení objemové studie Národním památkovým ústavem.

Původní odhady nákladů na rekonstrukci lázeňského domu činily 800 milionů korun. Po rozšíření projektu o vysokoškolský kampus a vzhledem k aktuálním cenám na stavebním trhu se náklady nově odhadují na 1,7 miliardy korun. Projektová příprava by měla stát 45 milionů korun. Investor bude hledat externí zdroje financování, jako jsou dotace nebo úvěry. Projektové práce by měly začít příští rok.