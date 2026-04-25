Konec provizoria. Záchranáři se v Lubech přestěhovali do vlastního

„Dostupnost zdravotnické péče pro občany po celém území Karlovarského kraje je velmi důležitá. Proto jsem rád za novou výjezdovou základnu v Lubech, kde podobné zázemí dlouhodobě chybělo. Je skvělé, že přináší moderní zázemí pro záchranáře, protože kvalitní podmínky pro práci jsou pro výkon této náročné profese naprosto klíčové,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Ačkoli stavební práce skončily už v prosinci loňského roku, před stěhováním záchranářů bylo třeba stavbu zkolaudovat a základnu vybavit potřebným mobiliářem a technickým zázemím.
„Budova je navržena v pasivním energetickém standardu a je vybavena moderními obnovitelnými zdroji energie, což zajišťuje energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný provoz. Stavba zároveň reaguje na současné požadavky na šetrné hospodaření s energiemi a přispívá k adaptaci veřejných budov na změnu klimatu,“ doplnil ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana.
Režim záchranářů zatím zůstává stejný. Na základně slouží každý den od 7 do 19 hodin. „Noční výjezdy na této periferní základně zatím nejsou potřeba v takové míře. Pokud by se situace změnila a potřeba narostla, není problém provoz rozšířit na nepřetržitý,“ uvedl Smetana.
Se stavbou nové výjezdové základny pomohl Integrovaný regionální operační program, který na projekt s náklady 26 milionů korun poskytl dotaci 19,3 milionu. Zbývající část financovala záchranná služba prostřednictvím úvěru.
Výjezdová základna byla před lety zřízena v budově zdravotního střediska v Lubech. Stanoviště záchranky zde začalo fungovat na podzim roku 2014 jako 13. výjezdová základna v kraji. Cílem bylo odstranit na mapě záchranné služby bílé místo a zlepšit dojezdovou dobu v této oblasti.
Pronajaté prostory však nebyly ideální. Proto bylo v roce 2023 rozhodnuto, že se záchranáři přesunou do vlastního. Práce na nové základně byly zahájeny v roce 2024.