Tyran bil těhotnou přítelkyni před dětmi, utekly mu dík náhradnímu klíči

Muž poprvé vztáhl ruku na svou přítelkyni loni v červenci, a to v jejich společném bytě v malé obci na Chebsku. Žena tehdy byla těhotná.



„Několikrát ji udeřil rukou do obličeje a také ji kopal do různých částí těla,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Žena tehdy měla po napadení kromě oděrek a otoků také poraněnou krční páteř a po ráně do ucha na něj nějakou dobu neslyšela.

Situace se opakovala letos v květnu, kdy násilník chtěl po partnerce, aby mu dala svůj telefon. Podezíral ji totiž z nevěry. Přitom přítelkyni i jejich tři děti ve věku od pěti měsíců do čtyř let děsil kuchyňským nožem, se kterým chodil po bytě a vyhrožoval, že ženě ublíží.

„Po chvíli mu ze strachu mobilní telefon dala. Cizinec ho prohledal a následně ženu před dětmi několikrát udeřil do hlavy,“ řekl Kopřiva. Jak žena později vypověděla na policii, byl její partner většinou opilý, když ji bil. Dětem nikdy neublížil.

Druhý den ráno si žena chtěla svůj telefon položený na kuchyňské lince vzít. Muž si toho ale všiml a začal ji znovu bít.

„Po chvíli obviněný muž z bytu odešel a ženu v něm zamkl. Ona ale našla náhradní klíč a pak i s dětmi utekla a celou věc oznámila na policii,“ uvedl mluvčí.

Po oznámení se policisté začali případem okamžitě zabývat a muže zadrželi v úterý 9. června. Tyran skončil ve vazbě a chebští kriminalisté ho obvinili z loupeže a pokusu o ublížení na zdraví. Ve vězení může skončit až na deset let.