Přestože nedaleko Karlovarský kraj nechal postavit jiný dřevěný most, na ikonickou lávku místní nedají dopustit. Považují ji za neodmyslitelnou součást Svatošských skal a netrpělivě čekají, až se po ní budou moci opět projít.
„Byly zpracované všechny připomínky a teď se čeká na to, až proběhne tendr. Pak můžeme se stavbou začít. Cena nové lávky se pohybuje od 6 do 8 milionů. Vypadat bude podobně jako ta stávající, oprava by měla historický charakter mostku zachovat. Bude ale mít modernější ukotvení a povede ve větší výšce. To kvůli tomu, aby se neopakovala situace, kdy tudy projížděl vůz naložený dřevem a lávku strhl,“ popsal úpravy loketský místostarosta Petr Zahradníček.
Ohři ve Svatošských skalách překlenula nová lávka z oceli, dřeva a betonu
Už v první polovině 19. století se staly bizarní skalní útvary v romantickém údolí místy peřejnaté řeky Ohře mezi městy Loket a Karlovy Vary oblíbeným výletním cílem karlovarských lázeňských hostů.
Žulové skalní město připomínající zkamenělý svatební průvod leží na páteřní cyklostezce kraje. Uzavřený visutý most překonává řeku Ohři přímo pod skalami. Romantické údolí je přístupné pouze pro pěší, cyklisty a vodáky. Turisticky značené stezky vedoucí okolní zalesněnou kopcovitou krajinou vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelen.
Národní přírodní památka Svatošské skály je součástí 10 kilometrů dlouhé naučné stezky. Je na ní 12 zastávek s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky.
9. listopadu 2020