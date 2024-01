Babička psaná těsnopisem i Braillovým písmem. Muzeum vystavuje unikátní sbírku

Teď se s částí sbírky mohou seznámit návštěvníci. Pro školy muzeum připravilo edukační program, který klasiku české literatury představí zábavným způsobem i dětem. Výstava potrvá do konce března.

„Vystavujeme jen asi třetinu sbírky, víc místa bohužel nemáme. Snažila jsem se vybrat to nejlepší, ale přiznávám, bylo to velice těžké, protože co kniha, to unikát. Často jsem litovala, že některé perly sbírky nebude možné při této příležitosti ukázat,“ uvedla muzejní pedagožka Kateřina Doubravová. Pro školáky, kteří výstavu navštíví, přichystala edukační kvíz.

Co se ukrývá v truhle?

Při něm děti plní řadu zábavných úkolů. Například známkují ilustrace z jednotlivých knih, přičemž si je musí nejprve důkladně prohlédnout, zjistí význam slov, která se už nepoužívají, například co je kalamajka či kdo byl preceptor. Dozví se také, jak se jmenovaly části ženského oblečení, a v babiččině truhle vyhledají věci, které tam nepatří.

„Využívám také toho, že některé knihy jsou psané Braillovým písmem. Děti si text mohou osahat, zjistit, jak se používá, a samy zkusit napsat slovo Božena. A protože jedna z Babiček, které tu máme, je psaná těsnopisem, seznámí se i s tímto druhem písma,“ uvedla Kateřina Doubravová.

Přehlídka dobových ilustrátorů

Výstava jim připomene i černobílý film z roku 1940 v hlavní roli s Terezií Brzkovou a představí příběhy Viktorky, Kristly i Hortenzie. Děti také zjistí, že Babička vycházela v různých časopisech, jako třeba Květy mládeže nebo Česká dívka, které ovšem tehdy vypadaly úplně jinak než dnes.

Celá kolekce obsahuje knihy v široké škále vazeb a velikostí. Zároveň je přehlídkou dobových ilustrátorů. Sběratelka Zdena Tomsová ze Štěnovického Borku na Plzeňsku, odkud sbírka do Františkových Lázní doputovala, už dříve řekla, že ji k neobvyklému koníčku přivedla vášeň ke čtení a také nostalgie.

Zapsala se do historie města

Sbírat Babičku se rozhodla v době, kdy už se lidé knížek spíše zbavují. Objevila a do své sbírky zařadila i několik vydání v cizích jazycích. Kromě řady vzácných tisků se jí podařilo získat i vydání z roku 1901 s předmluvou Aloise Jiráska. Ten zde píše: „Babička je jedna z nejlepších a nejvýznačnějších knih české literatury 19. století a zůstane jí navždy.“

Božena Němcová navštívila Františkovy Lázně v roce 1846. Šla například na Komorní hůrku. Během návštěvy psala své přítelkyni dopisy z Františkových Lázní, které posléze vyšly knižně. Ani tyto dopisy na výstavě nechybí. Město Františkovy Lázně se k Boženě Němcové hlásí jako k jedné ze svých slavných návštěvnic. Po slavné autorce je pojmenovaná ulice i zdejší divadlo, Božena Němcová zde má i svůj památník.