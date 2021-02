Karlovarské letní kino by mohl nahradit nový amfiteátr na Rolavě

„Tyto úvahy jsou pokračováním studie z roku 2016, která naznačovala možnosti využití areálu Rolavy. Amfiteátr je pouze jednou z jeho částí,“ uvedl náměstek Josef Kopfstein.



Podle jeho názoru loňské Kulturní léto prokázalo, že by o podobné zařízení v širším centru Karlových Varů zájem byl. Hudební produkce ovšem doprovázely stížnosti na hluk od majitelů bytů v okolní zástavbě. Navrhované řešení by právě tento problém řešilo. Hudební produkce by totiž směřovala do oken nedalekého podniku Realistic.

Karlovarští radní zatím zastropovali výši investic na 2,5 milionu korun. Za tyto prostředky by mělo vzniknout pódium a část hlediště. „S tím, že by se jeho kapacita mohla do budoucna podle potřeby rozšiřovat,“ naznačil Josef Kopfstein.

„Zvážíme budoucí kapacitu a pak se teprve rozhodneme, zda do projektu půjdeme,“ komentovala záměr primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

To, jak by měl být chystaný amfiteátr velký, podle ní napoví další měsíce. Zatím podle ní není úplně jasné, co vše může město za dva a půl milionu korun získat.

Další osud letního kina je na vážkách. Podle předběžných odhadů by jeho revitalizace přišla město na deset milionů korun. Pokud se ukáže, že by dvouapůlmilionová investice do areálu Rolavy byla smysluplnější, znamenalo by to podle primátorky prozatím konzervaci letního kina, pro které město aktuálně nemá žádné využití.

„Může to ale dopadnout i opačně, tedy že investujeme do letního kina, a nikoliv do Rolavy,“ naznačila Pfeffer Ferklová. Co se pronájmu areálu letního kina týká, uvedla primátorka, že zájemce o něj byl. „Kvůli finanční náročnosti ovšem zájem opadl,“ doplnila.

Právě proto, že se letní kino stalo pro mnohé symbolem Karlových Varů, navrhl zastupitel Vlastimil Lepík širší diskuzi o jeho budoucnosti. „Zasloužilo by si třeba anketu mezi obyvateli města,“ řekl Lepík.

Další diskuzi primátorka přislíbila. Podle ní začne v okamžiku, kdy bude mít město v ruce návrh podoby amfiteátru na Rolavě.

Josef Janů pak upozornil ještě na jeden fakt, který se doslova dotýká areálu Rolavy. Podle plánů by totiž v jeho těsném sousedství měl vést severní obchvat města. „Tuto skutečnost by mělo město zvážit,“ apeloval Janů. Severní obchvat Karlových Varů je jednou z variant budoucího řešení tranzitní dopravy v krajském městě. Pracuje ovšem s horizontem desítek let.

„Do roku 2050 bude současný průtah Karlovými Vary kapacitně dopravě stačit,“ reagoval radní Martin Dušek s tím, že s takto dlouhým horizontem zamýšlená investice do volnočasového areálu Rolava nepočítá.