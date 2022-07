Děti čeká na příměstských táborech výlet k Saturnu či Hus na TikToku

Hradní příměstský tábor v Lokti provede děti nejen divadelním světem. První ročník se koná od 18. do 22. července každý den od 8 do 16 hodin.

Děti čeká nabitý program, jako je seznámení s historií hradu a města Lokte, budou moci prozkoumat zákoutí a okolí památky a lesní pěšiny. Seznámí se i se základy divadelního herectví a řadou kostýmů. Několik volných míst ještě zbývá. Cena za Hradní tábor v Lokti je 2800 korun.

„Děti si vyzkouší představení na jiném místě než v divadle. Zkusí si první i druhou čtenou zkoušku. Budeme tvořit příběh Jana Husa s vtipnějším nádechem z dnešní doby, aby to téma děti zajímalo a zároveň bavilo. Takový Jan Hus na sociální síti TikTok, který má několik odběratelů, to zní zajímavě, že? Celé představení bude mít svou premiéru na nádvoří hradu Loket 22. července, kam může přijít kdokoliv,“ sdělil organizátor příměstského táboru Petr Buřina.

Mise k Saturnu ve Varech

Příměstský tábor nabízí také hvězdárna v Karlových Varech. Turnus s názvem Mise k Saturnu a měsíci Titanu se koná od 18. do 22. července. Je zaměřený na poznávání druhé největší planety sluneční soustavy a jejího systému prstenců a měsíců.

„Tábor je určený pro děti od 9 do 14 let. Mohou se těšit na let vesmírem či přípravu na dlouhé mezihvězdné lety. Budou pracovat v trojčlenných posádkách jako týmy výzkumníků a kosmonautů v kosmické lodi Prométheus. Po zvládnutí základního výcviku pak absolvují cílovou výzkumnou misi k Saturnu a povrchu jeho měsíců včetně Titanu, kde provedou hloubkový průzkum,“ informoval Miroslav Spurný z Hvězdárny Františka Krejčího Karlovy Vary.

Kosmonauticko-astronomický zážitkový program se koná od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Podle počasí budou děti moci jednu noc strávit ve stanech a a pozorovat noční oblohu. Cena činí 2700 korun a volných míst je ještě dostatek.