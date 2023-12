Kde najít peníze na rozšíření letištní dráhy? Kraj chce oslovit i hoteliéry

„Možnost zapojení soukromého sektoru formou PPP projektu nyní intenzivně řešíme,“ konstatoval hejtman Petr Kulhánek.

Nechce zatím spekulovat o tom, jak by vypadaly podíly jednotlivých přispěvatelů rozšíření ranveje letiště. „Jestli to bude na třetiny, nebo bude podíl jiný, vyplyne až z dalších jednání,“ podotkl Kulhánek s tím, že účastnit by se měly kraj, stát a právě investor z privátní sféry.

Peníze od hoteliérů

Možností, jak jej zapojit, je podle vize Karlovarského kraje hned několik. Podle Kulhánka by se na rozšíření vzletové a přistávací dráhy mohli částečně podílet například hoteliéři. „Vycházíme z toho, že intenzivnější provoz na letišti bude znamenat rovněž zvýšený přísun lidí do lázeňských měst Karlovarského kraje,“ vysvětlil hejtman.

Eventualitou pak může být i zájem na rozšíření letiště ze strany některého z velkých hráčů z hoteliérské obce. Karlovy Vary nyní jednají s řetězcem Hilton, který projevil zájem o Alžbětiny lázně. Ve hře je i možnost, že by města do projektu zapojila část z peněz získaných z poplatku za ubytování. „Jednání na toto téma se ale ještě neuskutečnila,‘“ uvedl Kulhánek.

Chce to změnu zákona

Další variantou je soukromý investor, který by za pomoc získal majetkový podíl ve společnosti Letiště Karlovy Vary a tím i podíl na budoucích výnosech z jeho provozu. „Ani této možnosti se nebráníme,“ řekl hejtman.

Zapojení peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury je zatím v teoretické rovině. Současné znění zákona o fondu tuto alternativu neumožňuje.

„Nyní může fond přispívat spíše na bezpečnostní opatření letišť, jako jsou detekční rámy či kamerové systémy, ne do letecké infrastruktury,“ vysvětlil krajský zastupitel a poslanec Jan Bureš. Až se ve sněmovně zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury otevře, hodlá do něj zapracovat pozměňovací návrh, který by v tomto ohledu současný stav věci změnil.

Kapacita je velká

I přes fakt, že stávající ranvej karlovarského letiště je pro řadu leteckých společností úzká a krátká, se provoz na letišti v příštím roce zintenzivní. V leteckém jízdním řádu je 11 letů týdně. Deset jsou charterové lety cestovních kanceláří do sedmi dovolenkových destinací, jedenáctý pak bude pravidelná linka do izraelského Tel Avivu, která začne létat v květnu.

„Pro Letiště Karlovy Vary je to vítaný nárůst počtu letů, cestujících i výnosů,“ dodala Alice Justina Undus, jednatelka společnosti. Letištěm letos prošlo asi 11 tisíc cestujících. Jejich počet by se mohl příští rok znásobit téměř čtyřikrát. To ale ani vzdáleně nenaplní maximální kapacitu letiště. „Ta je dimenzovaná na 350 tisíc odbavených cestujících za rok,“ podotkla jednatelka.

