Letecká záchranka by v Karlovarském kraji mohla být příští rok, řekl Válek

„Pevně věřím, že v příštím roce dospějeme k něčemu, co se bude hodně podobat stříhání pásky,“ konstatoval Vlastimil Válek.

Přípravy, které jsou zatím v režii kraje, podle něj postupují velmi rychle. „Daleko rychleji, než jsme si původně představovali,“ řekl ministr zdravotnictví.

Kraj je podle jeho zastupitele Jana Bureše připravený poskytnout ministerstvu maximální možnou součinnost tak, aby Letecká záchranná služba mohla začít v regionu působit co možná nejdříve.

„Je to ale zhruba půlrok povolovacích procesů a příprav, včetně budování zázemí na karlovarském letišti. Krajská záchranka je připravena zajistit stanoviště personálně. Myslím si, že půlrok bude bohatě stačit,“ řekl Bureš.

Ministerstvo zdravotnictví má podle něj do dvou týdnů předložit požadavky pro to, aby stanoviště letecké záchranky mohlo v Karlovarském kraji být. „Určitou představu už po jednání se soukromou společností, která tuto službu zajišťuje v Ústeckém kraji, máme, takže zhruba víme, co budeme potřebovat,“ uvedl krajský zastupitel.

Ministerstvo zdravotnictví má podle něj zájem na tom, aby letecká záchranka mohla začít fungovat co nejdříve. „Zajišťovala by i případné transporty transplantátů ze Spolkové republiky Německo,“ naznačil Jan Bureš.

Službu letecké záchranky by podle něj v Karlovarském kraji měla s největší pravděpodobností zajišťovat Armáda ČR. Původní záměr kraje přitom byl, že by se jí zhostila soukromá společnost, která už nyní létá v sousedním Ústeckém kraji. „Armádní varianta je pro nás ještě lepší,“ dodal včera odpoledne Jan Bureš.