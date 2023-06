Prodávat stromy „nastojato“ už Aš nechce. Vytěžené dřevo raději zhodnotí

„Rada města Aše ve funkci valné hromady společnosti Ašské lesy schválila mimořádný odvod do kapitálového fondu společnosti ve výši tří milionů korun na mzdy a vklad dalších tří milionů na vybudování linky na zpracování dřeva,“ uvedl mluvčí města Aše Milan Vrbata. Vzniklá pracovní místa by mohla společnost obsadit lidmi, o které pečuje sociální odbor radnice či Agentura pro sociální začleňování.

„S nápadem přišel starosta Vítězslav Kokoř. Podle něj by při zpracování dřeva bylo možné právě tyto lidi zaměstnat. Jde o namáhavou práci, ale pro některé to může být šance na normální život. Zaměstnanci však musí chodit do práce včas, dodržovat řadu předpisů a odvádět práci odpovídající jejich pracovnímu zařazení. Když to budou akceptovat, není problém tyto lidi zaměstnat,“ uvedl jednatel společnosti Jiří Červenka.

Těžba odpovídá vývoji cen

Projekt je zatím ve fázi příprav. Vzniknout by mohl v horizontu dvou až tří let. „Nebude to jednoduché. Vedle koupě pozemku je třeba změnit územní plán a vypracovat komplexní projekt na stavební a technologickou část, včetně ekonomické rozvahy,“ poznamenal Červenka. Ašské lesy se ale už na změny připravují. Z dotací a podpory Státního zemědělského intervenčního fondu pořídily traktor, vyvážečku, náklaďák a malý bagr.

„Minulý rok jsme ještě objednali štípací automat. Protože Ašské lesy vhodný pozemek nemají, pronajmeme si místo, na kterém tuto technologii dočasně umístíme, a začneme ji využívat, dokud se přípravy na výstavbu areálu nepodaří úředně zdolat,“ podotkl Červenka. Podle něj společnost v době, kdy nebyly na trhu příznivé ceny dřeva, v lesích netěžila. Nechtěla surovinu prodávat pod cenou.

Zprvu pro místní spotřebu

„Chránili jsme tak majetek města. Ovšem nyní se doba mění, a pokud bude na trhu prostor a zájem, můžeme dát naší kulatině nějakou přidanou hodnotu. Myslím, že zpočátku pokryjeme jen místní a regionální spotřebu. Ale pokud se městu podaří vše zajistit a dřevozpracující závod zde vyroste, věřím, že bude šance dostat se i na nějaký větší trh,“ doplnil jednatel.

Městská společnost Ašské lesy obhospodařují v současnosti 950 hektarů lesních porostů. Z toho patří městu Aš necelých 700 hektarů, dalších 180 hektarů vlastní město Hranice. Zbývající plochy v regionu jsou pak majetkem drobných vlastníků.