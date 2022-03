V Chebu otevře ordinaci nový praktický lékař. Městu se jejich shánění daří

„Tento lékař se ozval před časem z Teplic. Je to cizinec, nicméně v Česku žije tři desetiletí. Řekl, že chce ukončit svou činnost v teplické nemocnici a plánuje otevřít vlastní ordinaci. Už prošel výběrovým řízením, požádal o příspěvek města na vybavení ordinace ve výši 250 tisíc korun a také jsme mu nabídli byt,“ uvedl chebský místostarosta Jiří Černý, který má zdravotnictví ve své gesci.

Podle jeho slov je shánění nových lékařů pro Cheb velice obtížné. Doktoři prostě nejsou. Nicméně městu se v poslední době podařilo získat už tři nové praktické lékaře a více než desítku nových stomatologů. Kritická situace přetrvává u specialistů, kterých je stále nedostatek.

„Nový pan doktor měl trochu obavy. Chtěl vědět, zda jsou záruky, že se jeho nová ordinace naplní. Ale vyvedl jsem ho z omylu a ujistil, že tady se nedostatku pacientů opravdu nemusí obávat,“ upřesnil Černý.

Prostory jsou zkolaudované

Politika podpory otevírání nových ordinací nese v Chebu ovoce. Město nabízí novým lékařům zkolaudované prostory pro ordinace v objektu města. První rok je mají zdarma a následně za snížené nájemné. Vedle toho mohou noví lékaři získat příspěvek na vybavení ordinací až do výše 250 tisíc korun.

Z dalších výhod je možné zmínit přednostní přidělení městského bytu se sníženým nájemným pro samotného lékaře nebo jeho zdravotní sestru, případně rekonstrukci zvoleného městského bytu na náklady města s následným uzavřením nájemní smlouvy za snížené nájemné.

Rovněž není problém umístit dítě, a to i mladší tří let, do některé z chebských mateřských škol.

Podmínkou pro získání podpory je závazek, že nová lékařská praxe bude v Chebu fungovat alespoň pět let. V případě předčasného ukončení bude muset lékař vrátit poměrnou část příspěvku, který čerpal na vybavení ordinace.