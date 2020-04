Cheb láká lékaře na vybavené ordinace, byty i místa pro děti ve školce

„Novinka má přilákat do města nové doktory a přispět tak ke zlepšení situace,“ uvedl mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič.

Cheb se totiž v současné době potýká s nedostatkem praktických lékařů, ale i ambulantních specialistů či stomatologů. Problém se chtějí radní pokusit řešit tím, že novým lékařům nabídnou takové podmínky, které jinde nemají.

„Město novým lékařům zajistí zkolaudované ordinace v městském objektu, a to na první rok zdarma a následně za snížené nájemné. V souvislosti s tím jsme už začali připravovat prostory pro nové ordinace v objektu bývalého domova pro seniory v Dragounské ulici,“ přiblížil Ivanič.

Vedle toho mohou noví lékaři od města získat příspěvek na vybavení ordinace, a to až do výše čtvrt milionu korun. Radnice chce také lékařům či jejich zdravotnímu personálu přednostně přidělovat městské byty, a to za zvýhodněné nájemné, případně zaplatit rekonstrukci zvoleného městského bytu. I v tomto případě platí, že nájemné za tento byt bude zvýhodněné.

Lékaři také mohou počítat s tím, že své dítě, a to i mladší než tři roky, budou moci umístit do některé z místních mateřských škol.



Lékař musí ve městě ordinovat pět let

„Podmínkou pro získání podpory je závazek, že nová lékařská praxe bude v Chebu fungovat alespoň pět let. V případě jejího předčasného ukončení bude muset lékař vrátit poměrnou část příspěvku na vybavení ordinace,“ upřesnil Ivanič s tím, že městu se nedávno podařilo získat nového praktického lékaře. Ten převezme klientelu ordinace, která v Chebu před časem skončila.

Lékař Radek Měšťan začne začátkem léta ordinovat v Dragounské ulici, nicméně pacienti se k němu mohou hlásit už nyní. Nový lékař již také zasílá e-recepty a e-neschopenky.

„Spousta Chebanů se dostala do situace, že nemají svého ošetřujícího lékaře. Ti lidé jsou opravdu zoufalí, bombardují nás žádostmi, abychom jim pomohli lékařskou péči zajistit,“ popsal před několika týdny situaci v Chebu starosta Antonín Jalovec.

Přestože město nemá možnost, jak problém s nedostatkem lékařů řešit, chce pomoci právě tím, že nové doktory do města zkusí přilákat na nadstandardní podmínky.

„Stát dvacet let hřešil na to, že systém funguje, ale neřešil, že lékaři stárnou a budou odcházet. V brzké době lze očekávat prohloubení krize, protože než současní studenti medicíny vystudují a budou moci pracovat samostatně, je to otázka často i deseti let. Bohužel, my máme k odvrácení krize jen nepřímé nástroje. Můžeme jedině motivovat lékaře k tomu, aby ordinaci otevřeli u nás. Jenže to není systémové řešení. Pak budou chybět jinde, protože nedostatek zdravotníků hlásí celá republika,“ dodal starosta.