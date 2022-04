Do lázní přijel Legiovlak. Má vlastní poštu, krejčovství i kovárnu

„Dejte pozor u první koleje. Na první kolej přijíždí Legiovlak.“ Unikátní projekt České obce legionářské - čtrnáctivagonový Legiovlak - dorazil v úterý na nádraží ve Františkových Lázních.

Muzejní projekt si klade za cíl seznámit mládež i dospělé s více než sto let starou historií spjatou se vznikem republiky.

„Široké veřejnosti bude Legiovlak přístupný zdarma od úterý až do neděle, ve všední den od 8 do 18, o víkendu a ve svátky od 9 do 19 hodin. Rezervace děláme především pro dopolední školní skupiny. Pokud přijdete ve všední den po druhé hodině, konají se pak až do zavíračky komentované prohlídky každou celou hodinu,“ uvedl Petr Tolar z Československé obce legionářské.

Z domovské stanice v Plzni se Legiovlak vydal už na osmou cestu po republice. První zastávka byla v Plané u Mariánských Lázní, do 17. dubna bude stát ve Františkových Lázních, pak ho čeká další přesun do Karlových Varů (19. - 24. dubna). Odtud se vydá do Ústeckého kraje a dál po republice. Svou pouť zakončí koncem roku v Nýřanech.

Legionářská anabáze

Není to jen obyčejný historický vlak, jde o unikát, který představuje neobyčejné události let 1918 až 1920, kdy českoslovenští legionáři jako dobrovolníci nejprve bojovali proti německé a rakousko-uherské armádě. Později se střetli s jednotkami Rudé armády.

V letech 1918 až 1920 se pak českoslovenští legionáři probojovávali napříč Ruskem až do Vladivostoku na východě země. V té době ovládali transsibiřskou magistrálu. Přesouvali se po ní právě v podobných vlacích, které se skládaly z různých vozů – polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího nebo plošinových vozů, na kterých byla naložena nejen bojová technika, ale také materiál na případnou opravu poškozené trati nebo mostu.

Každodenní obyčejný život legionářů představuje vagon těpluška. Ten svůj název dostal podle kamínek, která v něm udržovala i v kruté sibiřské zimě teplo.

Polní pošta pak ve své době představovala na transsibiřské magistrále ten nejspolehlivější spojovací prostředek. Dopisy, které přepravila, patří dodnes mezi filatelisty k těm nejoceňovanějším.

Jednotlivými expozicemi provádějí návštěvníky muži v legionářském. Soukenné uniformy doplňují odznaky a nášivky, které identifikovaly jednotlivé jednotky.