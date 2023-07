Františkovy Lázně nabízejí nejen přírodní léčbu, ale také další aktivity

Praktické informace Jak se tam dostat:

Františkovy Lázně leží na západě Čech, sedm kilometrů od Chebu. Přijet se dá po dálnici D6, exit 169 Přírodní rezervace Soos:

Nachází se zhruba šest kilometrů od Františkových Lázní. K vidění je zde rozsáhlé rašeliniště a slatiniště s mofetami, kterým se nesprávně říká bahenní sopky. Přístupná je do 30. října denně. V červenci a srpnu v době od 9 do 18 hodin. Základní vstupné je 120 korun, snížené 100 korun, děti od 7 do 15 let věku platí 60 korun. Rodinné vstupné (maximálně se třemi dětmi) činí 270 korun. V sousedství rezervace je umístěna Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina. Ta je o prázdninách v provozu vždy o víkendech. V září pak 16. a 17. září.

Hrad leží zhruba pět kilometrů od Františkových Lázní. Nabízí expozici dějin hradu, vývoj interiérů a nábytkové tvorby 19. století, slavný chebský intarzovaný nábytek a historii výroby porcelánu v západních Čechách. Přístupný je až do konce září denně od 10 do 18 hodin. Základní vstupné je 150 korun, snížené 100 korun. Děti od 7 do 15 let věku platí 70 korun. Rodinné vstupné činí 300 korun.