Lázně cílí na německé hosty, kampaň podpoří i hokej pod skokanským můstkem

Právě hosté z Německa jsou po výpadku Rusů pro Karlovy Vary velmi důležití. „Věřím, že i díky této kampani Němci více lázeňské město objeví,“ uvedla jeho primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Karlovarští hoteliéři a provozovatelé lázeňských sanatorií se mohli do marketingové akce hlásit do závěru prosince.

„Vzhledem k tomu, že je akce naplánována na mimosezonu, předpokládám, že zájem bude,“ naznačila primátorka. To potvrdil také Jan Kronika, ředitel krajské sekce Asociace hotelů a restaurací. „Je to poměrně čerstvé, takže nedokážu zatím říct, kolik hotelů se do projektu zapojí,“ řekl.

Podle něj se však v období mimo hlavní sezonu zaměřují hoteliéři právě na nejbližší sousedy z Německa. Ať už sami, nebo ve spolupráci s karlovarským infocentrem. Kampaň Triple Karlovy Vary, kterou chce spustit město, potrvá až do Velikonoc.

HC Energie poprvé pod širým nebem

Marketingová akce odstartuje v Klingenthalu o víkendu 16. až 18. února, který bude věnovaný hokeji. Hráči HC Energie v jeho rámci odehrají odložený zápas 4. kola extraligy s největším rivalem, hokejisty HC Škoda Plzeň. Ten se měl původně uskutečnit v září v KV Areně.

Netradiční je už fakt, že se zápas odehraje v Německu. Jeho dějištěm bude ledová plocha umístěná na doskočišti skokanského můstku v Klingenthalu, což je v rámci zápasů Winter Classic unikát. Podle marketingového manažera HC Energie Daniela Kubelky to je první zápas karlovarských hokejistů odehraný pod širým nebem.

„Pokud tedy nepočítám 50. léta, kdy se hrálo venku u karlovarské Tržnice,“ upřesnil Kubelka. Karlovarští hokejisté vyjedou na led se speciálními dresy inspirovanými těmi, v nichž se hrálo koncem 60. let,“ podotkl Daniel Kubelka. „Doprava fanoušků HC Energie do Klingenthalu je domluvená s dopravním podnikem, který poskytne deset autobusů,“ doplnil.