Chci přivést Karlovaráky zpět do lázní a nabídnout jim důvod, proč tam jít

Je vaše technické vzdělání pro funkci ředitele SPLZK plusem?

V tuto chvíli je to zásadní. Vše, co SPLZK spravuje v rámci hlavní i vedlejší činnosti, to jsou hlavně technické věci, které se dlouho neřešily. Například jímací vrty. Jsou v perfektním stavu, ale chceme další hlubinný vrt na pozemku za řekou. Jímání vřídelní vody je pro nás zásadní. Technické záležitosti se řeší také v podzemí Vřídla. Krenotechnologie je vyměněná, ale budova Vřídelní kolonády, ať je jakákoliv, musí být v perfektním stavu, musí fungovat a nesmí ohrozit jímání Vřídla.

Distribuce termální vody odběratelům je velmi zastaralá a na několika úsecích v nedobrém stavu. Aby se předešlo nejhoršímu, je třeba začít s postupnou rekonstrukcí či výměnou. Protože jde o investici v desítkách až stovkách milionů, je třeba řešit to koncepčně a hned. Co se týče správy Vřídelní kolonády, musím se seznámit s přípravami prací na třetí etapě rekonstrukce. Vřídelní kolonáda, ať na ni mám názor jakýkoliv, nemůže být staveništěm.

Byl jsem vždy zastáncem toho, aby se odstranily havarijní stavy. Teď se pokračuje s rekonstrukcí. Takže znovu technikálie. Po rekonstrukci je Mlýnská kolonáda. V jejím případě teď budeme řešit reklamaci některých částí. Znovu spousta technických věcí. Sadová kolonáda. Rovněž po rekonstrukci, teoreticky by tam mohly být také nějaké vady. Takže to základní jsou technické vady.

Myslíte si, že potenciál Karlových Varů je co do přírodních zdrojů využitý dostatečně? Anebo jsou ještě nějaké rezervy?

Není to obchodovatelný artikl, takže to nechci rozvíjet nějak byznysově, aby to mělo pro město finanční bonus. I když i to chci nyní řešit v souvislosti s participací subjektů využívajících vřídelní vody pro své účely na distribuční soustavě tak, aby byla dlouhodobě udržitelná. Co se týká využití samotného přírodního zdroje, jsme na tom podle mého dobře. Jsem teď trochu ve střetu zájmů, takže jménem SPLZK nebudu jednat s Alžbětinými lázněmi, ale potenciál na rozšíření této spolupráce vidím. Nejde jen o vřídelní vodu, ale třeba i o geotermální energii.

Doposud tato spolupráce bohužel nefungovala. Každopádně by podle mě šlo díky využití vřídelní vody vytápět minimálně městské objekty. Z pozice ředitele SPLZK bych rád dál rozvíjel věci, jako je výzkum, osvěta nebo využití budov pro nejrůznější akce v mnoha oborech. Jedním ze zásadních úkolů SPLZK je přitáhnout lidi, abychom si vychovávali nové patrioty. Ve 20. století došlo k oddělení těch, kteří ve Varech bydlí a těch, kteří využívají lázně. Vyhrotilo se to po revoluci a my teď máme zásadní úkol přivést Karlovaráky zpět do lázní a nabídnout jim důvod, proč tam jít.

To, o čem jsme se doposud bavili, jsou úkoly na řadu let. Máte už nějaký konkrétní, který musíte splnit dejme tomu v horizontu měsíců?

Mám i takové, které musím splnit v horizontu týdnů. Ale úplně vám je teď nemohu sdělit. Jsou mezi nimi i úkoly ne zrovna příjemné.

Takže personální?

To ne. Ve SPLZK ne. Nechci říkat, že se někdy něco nezmění, ale rozhodně teď nejsem připravený něco měnit. Ale rozhodně se nechci někoho zbavovat.

A konkrétnější úkol, který už prozradit můžete?

Příprava třetí etapy rekonstrukce Vřídelní kolonády. Absolvoval jsem dvě schůzky na magistrátě, na kterých jsem se seznámil, v jakém stadiu přípravy jsou. V polovině května je další schůzka v Kanceláři architektury města, kde budeme řešit konkrétní věci, co se rekonstrukce týká.

V souvislosti s Vřídelní kolonádou se nemohu nezeptat na jednu věc. Byl jste jedním z iniciátorů referenda požadujícího výstavbu repliky litinové kolonády. Změnil se váš názor poté, co jste se ujal ředitelského postu ve SPLZK?

V názorech jsem konzistentní. Ale naprosto budu plnit úkoly, které jsou mi svěřené. A jedním z nich je starat se o současnou Vřídelní kolonádu s péčí řádného hospodáře. A to budu dělat. Nebudu vyvíjet žádné aktivní kroky k tomu, abych pomohl spoluvytvořit litinovou kolonádu. To ani nesmím.